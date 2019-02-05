В 2018 году 58 муниципальных и 12 государственных гражданских служащих в Архангельской области были привлечены к дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Такие данные привела региональная комиссия по противодействию коррупции. По итогам проверок в отношении 24 человек, замещающих муниципальные должности, губернатор направил в местные представительные органы заявления о досрочном прекращении полномочий.

Как правило, о конфликте интересов говорится применительно к государственной и муниципальной службе. Но это понятие гораздо шире: оно напрямую или косвенно касается организаций любой формы, включая коммерческие, подчеркивают в Архангельской областной прокуратуре. Во-первых, нарушение госслужащим ограничений и запретов может привести к ущемлению прав одних бизнес-структур в пользу других. Во-вторых, закон обязывает коммерческие организации также принимать меры по предотвращению конфликта интересов.

- Что такое конфликт интересов? Это ситуация, в которой личная заинтересованность влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей, - поясняет прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Дмитрий Поликарпов. - Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, ценностей, другого имущества, каких-либо услуг и преференций для себя или третьих лиц.

Например, сотрудник надзорного органа повышает квалификацию в образовательной организации, которую сам же по долгу службы инспектирует. В этом случае он может получить преимущества в виде завышенных оценок своих знаний в обмен на лояльность, и возникает конфликт интересов. А само его возникновение уже считается нарушением. Если же человек воспользовался ситуацией в свою пользу, речь пойдет о состоявшемся конфликте интересов.

Нередко его появлению способствует и работа служащих по совместительству в коммерческих организациях. Сотрудник одного из органов государственного контроля в Архангельской области параллельно трудился в фирме, которую контролировал. Когда об этом стало известно, он лишился работы по совместительству, а на основной был переведен на другое направление и понес дисциплинарную ответственность. Как отмечают в прокуратуре, чаще всего конфликт интересов возникает именно при осуществлении контрольно-надзорных функций, когда проверяющие получают какие-либо выгоды от коммерческих организаций.

Чаще всего конфликт возникает при осуществлении контрольно-надзорных функций, когда проверяющие получают выгоду от коммерческих организаций

Другой пример: член закупочной комиссии и предприниматель, участвующий в конкурсе на эту закупку, являются родственниками. Если первый поможет выиграть, второй не останется в долгу. Родственные отношения - еще один фактор, который приводит к столкновению личных и публичных интересов. Поэтому во многих случаях близким родственникам запрещено работать вместе.

- Законодательство о государственной и муниципальной службе предусматривает запрет на совместную работу лиц, которые находятся в близком родстве, если речь идет о прямом подчинении или подконтрольности одного из них другому, - отмечает Дмитрий Поликарпов. - В таких случаях человека вообще не должны принимать на службу. Если же этот факт просмотрели и его приняли, придется ставить вопрос о прекращении трудовых отношений. Принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов обязаны как служащий, так и наниматель. Соблюдение этих требований обеспечивают комиссии по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Существуют ли подобные ограничения в бизнесе или запрет распространяется только на чиновников? Ведь во многих отраслях экономики трудовые династии только приветствуются еще с советских времен.

- Для коммерческих организаций также существуют определенные ограничения. В статье 13.3 Федерального закона о противодействии коррупции предусмотрено, что каждая организация, вне зависимости от ее организационно-правовой формы, обязана принимать меры по предупреждению коррупции, в том числе по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Но каким образом это реализовать, решает сама организация в своих локальных правовых актах, - разъясняет прокурор.

Отметим, что даже в Советском Союзе закон запрещал родственникам трудиться в одной организации или на предприятии. Но для промышленности, медицины, образования и других сфер, в которых необходимо передавать опыт от поколения к поколению, делались исключения в виде дополнительных нормативных актов.

Сегодня многое зависит от конкретной ситуации. Например, в учреждении здравоохранения близкому родственнику его руководителя не возбраняется работать простым врачом. Но если такой подчиненный отвечает за материально-техническое обеспечение больницы или принимает другие управленческие решения, также может возникнуть конфликт интересов.