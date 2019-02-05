Жилищники Мурманской области предложили выработать и законодательно закрепить систему четких критериев включения жилых домов в план капремонта. Речь идет о механизме, позволяющем определить приоритеты в ремонте того или иного дома еще до того, как вокруг него появятся строительные леса. Сегодня этой системы в регионе нет, и при капремонте зданий возникают сложности, порой перерастающие в курьезы.

Как известно, перед ремонтом чего бы то ни было необходимо сначала определить, что сломалось, и лишь потом приступать к починке. Что касается капитального ремонта жилых домов, то порой здесь дело обстоит ровно наоборот: вначале ремонтируем, а затем выясняем, какая "неисправность" в доме наиболее серьезна и требует первоочередного устранения.

С этой проблемой довелось столкнуться жильцам дома N 60 на проспекте Ленина, где в августе минувшего года приводили в порядок фасад, не видевший ремонта десятки лет. Представители прокуратуры, проверявшие качество ремонта, нашли 18 нарушений. Выяснилось, что нанесенная на фасад новая штукатурка местами отвалилась.

Подрядчик назвал причиной дефектов некачественные материалы и... протекающую кровлю, за которую должна отвечать управляющая компания. По словам исполнительного директора компании-подрядчика Александра Лукинского, водосток с кровли организован не был и вся вода во время осадков текла на фасад, сводя на нет работу строителей.

Получается, что неисправность кровли, от которой напрямую зависит состояние фасада, обнаружилась только после того, как подрядчик начал наносить штукатурку. Подобный случай в Мурманской области далеко не единственный.

В Заполярье до сих пор не определены критерии, по которым жилые дома включаются в план капитального ремонта, отмечает председатель одного из ТСЖ Мурманска Игорь Буренко. Все это, по его словам, решает муниципальная комиссия, и механизм принятия решения остается непрозрачным.

- Перед капремонтом определять приоритеты необходимо, и они должны быть понятны каждому человеку, - отмечает председатель Союза жилищно-коммунальных предприятий Юрий Дунин. - Чтобы верно их определить, требуется грамотное техническое обследование. Сегодня чаще всего перед капремонтом проводится лишь техническая инвентаризация жилого дома, которую выполняют специалисты бюро технической инвентаризации (БТИ). Разница между обследованием и инвентаризацией очень большая. Суть инвентаризации в том, что каждый элемент конструкции дома имеет свой расчетный период износа. Исходя из этого периода определяются расчетные сроки его ремонта. А обследование - это работа для инженеров, которые имеют достаточную квалификацию, чтобы определить физическое состояние конструкций и инженерных коммуникаций, разобраться в работе систем тепло- и водоснабжения.

В БТИ таких специалистов нет, они могут лишь высчитать степень износа тех или иных систем и конструкций в процентах.

Инвентаризация не покажет реального состояния дома во всех необходимых деталях.

Жилищники предлагают разработать на региональном уровне документ, который установил бы обязательность технического обследования домов и его порядок. Однако законодательные критерии очередности капремонта жилых домов существуют, возражает генеральный директор регионального Фонда капремонта Александр Юрченко. Это год ввода в эксплуатацию, техническое состояние и дата последнего капитального ремонта. Постановлением правительства РФ утверждена методика использования этих критериев - каждому из них присваиваются баллы, из суммы становится понятно, в каком году какой дом должен быть отремонтирован.

На уровне региона утверждена программа капремонта жилья на тридцатилетний срок. Помимо нее, существуют краткосрочные, трехлетние планы капремонта. Они детализируют региональную программу: на какой конкретно год запланирован тот или иной вид работ в конкретном доме. Ежегодно управляющие компании или ТСЖ должны проводить обследование своих домов, а затем направлять данные в органы местного самоуправления в соответствии с приказом регионального министерства энергетики и ЖКХ. Муниципалитеты добавляют в эти данные собственную информацию и направляют полученные данные о состоянии домов в министерство, которое аккумулирует их и уточняет программу. Например, переносит какие-либо работы в тех или иных домах на более ранний срок, если есть такая потребность и на ее выполнение достаточно средств.

- Ситуации, когда фасадом начали заниматься раньше, чем протекающей кровлей, действительно бывают, - добавляет Александр Юрченко. - Это означает, что управляющая компания подала в муниципалитет неактуальную информацию о состоянии дома. Грубо говоря, она дом не обследовала. Сегодня основной критерий включения домов в программу капремонта - это процент износа, тогда как в реальности действительно необходимо обследование, чтобы определить реальный износ конструктивных элементов дома.

Я поддерживаю предложение установить обязательный порядок технического обследования жилого дома перед подачей информации о его состоянии в муниципалитет. Но возникает вопрос: за чей счет? Техническое обследование стоит денег, и делать его придется за счет собственников, потому что управляющая компания вряд ли найдет средства. Оно может стоить и 20 тысяч рублей, и 50, и 100 тысяч - в зависимости от того, что и как будут обследовать, от состояния дома и его конструктивных элементов. Нужно проводить собрание собственников, чтобы выяснить, готовы ли они платить за подобную экспертизу.

Комментарий

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска:

- Единого документа, который определял бы критерии включения жилого дома в план капитального ремонта, сегодня действительно нет. Возможности разработки подобного документа на уровне муниципалитета серьезно ограничены. Вся ответственность за принятие решений в данной сфере возложена на Фонд капремонта. Он проводит конкурсы, выбирает подрядчика, принимает проект ремонта, оплачивает и принимает выполненные работы.