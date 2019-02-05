Ветераны Вологодской области станут наставниками для детей-сирот

В Вологодчине пробуют внедрить необычный опыт помощи детям-сиротам. Свой опыт и навыки им будут передавать ветераны войны и труда.

Проект "Диалог поколений" реализуется в городе Череповце на средства гранта президента РФ, который выиграло Череповецкое городское отделение Всероссийской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

- Наши ребята лишены родительского тепла, поэтому любое внимание для них будет полезно. Мы рассчитываем, что возникнут пары наставник-воспитанник, - рассказывает директор центра "Наши дети" Ростислав Огурцов. - Опыт наставничества у нас есть: 25 наших детей уже имеют наставников, но взаимодействие с ветеранами для нас новый опыт. В проекте примут участие около 150 ветеранов и столько же детей-сирот.