Адыгея намерена максимально участвовать в нацпроектах

В доме правительства РА глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел расширенное совещание с членами кабинета министров РА, на котором обсуждали участие республики в нацпроектах и госпрограммах.

Премьер-министр РА Александр Наролин отметил, что в целом по итогам прошлого года наметилась положительная динамика по ряду направлений. Индекс промышленного производства в 2018-м составил 104,1 процента, в основном за счет роста перерабатывающих производств. Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2018 года превысил 13,3 миллиарда рублей, что также выше аналогичного уровня 2017-го.

Мурат Кумпилов указал на важность своевременного заключения соглашений с федеральным центром по национальным проектам и федеральным программам.

- Необходимо максимально использовать возможности федерального бюджета в рамках государственных программ и национальных проектов. Для этого нужно тщательно проработать все дорожные карты, учесть мероприятия, которые запланировано выполнить к 100-летию автономии Адыгеи, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как добавил Наролин, работа ведется по 50 соглашениям, она должна быть завершена к 15 февраля. Отдельно рассматривался вопрос участия в проекте создания комфортной городской среды. Чтобы своевременно осуществить благоустройство и озеленение территорий, по поручению Мурата Кумпилова еще в прошлом году началось формирование перечня работ и проектов.

На контроле республиканской власти остается капремонт дорог в муниципалитетах, реализация нового механизма обращения с ТКО, выделение земельных участков под строительство жилья. Продолжается исполнение дорожной карты по обманутым дольщикам. В настоящее время в судебном порядке уже удовлетворены все требования участников долевого строительства к ООО "КС-Строй". Глава РА также потребовал от администраций муниципалитетов эффективного освоения средств, предусмотренных на обеспечение жильем детей-сирот.

Среди обсуждаемых вопросов - профилактика ОРВИ и гриппа. Согласно информации министра здравоохранения РА Рустема Меретукова, в настоящее время наблюдается рост числа заболеваний ОРВИ и гриппом, однако показатель остается ниже эпидемического порога. Вместе с тем в республике проводятся необходимые ограничительные и профилактические мероприятия. Ситуация по заболеваемости ОРВИ в Адыгее находится под контролем, отмечен хороший уровень иммунизации. План по вакцинации перевыполнен.

В ходе совещания были рассмотрены текущие задачи по каждому министерству, даны определенные поручения. Главы Адыгеи потребовал исключить формальный подход при реализации всех программных мероприятий.