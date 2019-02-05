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05.02.2019 17:08
Проект: В регионах

Адыгея намерена максимально участвовать в нацпроектах

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В доме правительства РА глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел расширенное совещание с членами кабинета министров РА, на котором обсуждали участие республики в нацпроектах и госпрограммах.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Премьер-министр РА Александр Наролин отметил, что в целом по итогам прошлого года наметилась положительная динамика по ряду направлений. Индекс промышленного производства в 2018-м составил 104,1 процента, в основном за счет роста перерабатывающих производств. Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2018 года превысил 13,3 миллиарда рублей, что также выше аналогичного уровня 2017-го.

Мурат Кумпилов указал на важность своевременного заключения соглашений с федеральным центром по национальным проектам и федеральным программам.

Фото: Алексей Гусев
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- Необходимо максимально использовать возможности федерального бюджета в рамках государственных программ и национальных проектов. Для этого нужно тщательно проработать все дорожные карты, учесть мероприятия, которые запланировано выполнить к 100-летию автономии Адыгеи, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как добавил Наролин, работа ведется по 50 соглашениям, она должна быть завершена к 15 февраля. Отдельно рассматривался вопрос участия в проекте создания комфортной городской среды. Чтобы своевременно осуществить благоустройство и озеленение территорий, по поручению Мурата Кумпилова еще в прошлом году началось формирование перечня работ и проектов.

На контроле республиканской власти остается капремонт дорог в муниципалитетах, реализация нового механизма обращения с ТКО, выделение земельных участков под строительство жилья. Продолжается исполнение дорожной карты по обманутым дольщикам. В настоящее время в судебном порядке уже удовлетворены все требования участников долевого строительства к ООО "КС-Строй". Глава РА также потребовал от администраций муниципалитетов эффективного освоения средств, предусмотренных на обеспечение жильем детей-сирот.

Среди обсуждаемых вопросов - профилактика ОРВИ и гриппа. Согласно информации министра здравоохранения РА Рустема Меретукова, в настоящее время наблюдается рост числа заболеваний ОРВИ и гриппом, однако показатель остается ниже эпидемического порога. Вместе с тем в республике проводятся необходимые ограничительные и профилактические мероприятия. Ситуация по заболеваемости ОРВИ в Адыгее находится под контролем, отмечен хороший уровень иммунизации. План по вакцинации перевыполнен.

В ходе совещания были рассмотрены текущие задачи по каждому министерству, даны определенные поручения. Главы Адыгеи потребовал исключить формальный подход при реализации всех программных мероприятий.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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