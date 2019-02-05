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05.02.2019 10:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Британская делегация впервые посетит российский Крым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Представительная делегация из Великобритании посетит Крым впервые после присоединения полуострова к России. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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- Мы ждем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов, - рассказал он. - Ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, не в составе делегации.

Аксенов уточнил, что целью участия граждан Великобритании является изучение инвестиционного потенциала Крыма и налаживание торговых связей.

V Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет в Ялте с 18-20 апреля. Помимо участников из Великобритании на форум приедут гости из Германии, Италии, Австрии, Греции, Бельгии, Франции, Сирии.

Справка "РГ"

В IV Ялтинском международном экономическом форуме поучаствовали более 3000 человек, из них 612 иностранных участников из 71 страны мира, в том числе Великобритании, Польши, Украины, США, Австралии, Канады, Франции, Швеции, Швейцарии, Ирландии, Норвегии, Чехии и других стран. В форуме также приняли участие три депутата Европарламента. Было подписано более 70 соглашений и инвестиционных меморандумов на общую сумму 162 миллиардов рублей.

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