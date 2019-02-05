Донские инженеры протестируют беспилотный автомобиль на зимней трассе

Команда донских изобретателей примет участие в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей в условиях зимней дороги. За победу поборются ученые из 13 российских регионов.

Конкурс Up Great "Зимний город" проводится в рамках Национальной технологической инициативы и направлен на создание беспилотного автомобиля, который сможет преодолевать значительные расстояния в экстремальных условиях русской зимы. Организаторами мероприятия выступили РВК (государственный фонд фондов Института развития РФ), Агентство стратегических инициатив и фонд "Сколково". Ростовскую область на этих необычных гонках будет представлять "АвтоРТК" (объединенная команда научноконструкторского бюро вычислительных систем и компании "Бортовые интеллектуальные системы" из Таганрога и Южного федерального университета).

С 26 февраля по 5 марта участникам соревнований предстоит испытать свои беспилотники на полигоне Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) в Дмитровском районе Московской области.

Они должны будут выполнить серию заданий, которые позволят проверить способность автомобилей адекватно распознавать и реагировать на дорожные ситуации в сложных погодных условиях, при плохой разметке, низкой видимости, наледи и снежных заносах.

Среди заданий квалификационного этапа - объезд препятствий, движение в пробке, проезд регулируемого и нерегулируемого перекрестка и парковка. На полигоне будут имитированы условия реальной городской среды: воссоздано передвижение пешеходов и других автомобилей, дорожные работы.

В финал пройдут те команды, которые смогут выполнить как минимум половину заданий. Из их разработок в декабре текущего года выберут лучший беспилотник, который сможет проехать 50 километров по зимней дороге быстрее чем за три часа, соблюдая при этом правила дорожного движения. Призовой фонд конкурса составляет 175 миллионов рублей.