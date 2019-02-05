Генпрокуратура проверит карты Apple на соответствие Конституции РФ

Госдума намерена разобраться, почему на картах компании Apple российский город федерального значения Севастополь указан как украинская территория. В связи с этим будет подготовлен запрос в Генпрокуратуру.

Нижняя палата парламента дала протокольное поручение комитетам по безопасности и противодействию коррупции, а также по информполитике, информационным технологиям и связи направить такой запрос.

Он будет подготовлен "с целью препятствования нарушению Конституции РФ со стороны корпорации Apple", говорится в тексте поручения. Он был составлен депутатом от ЛДПР Александром Старовойтовым, коллеги его поддержали.

Севастополь указан как украинский в смартфонах производства корпорации Apple в приложении "Карты", уточнил депутат. При этом на некоторых гаджетах корпорации Apple аналогично отображается город Симферополь.

Ранее на Охотном Ряду поднимался аналогичный вопрос по картам компании Google. Также было поручено разобраться. Google сразу же ответил депутатам, что Крым и Севастополь отображаются на территории РФ как российские.

Однако через несколько дней компания в своем комментарии подтвердила, что действительно имеет место техническая ошибка. В связи с этим в ближайшее время комитет Госдумы по безопасности проведет встречу с представителем корпорации Google, чтобы в вопросе отображения Крыма была поставлена точка. Глава комитета Василий Пискарев подтвердил, что такая встреча планируется. "Предварительно, вы помните, была информация, что это технический сбой, надеюсь, в скором времени он будет исправлен", - добавил парламентарий.

Госдума также приняла протокольное поручение комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству отправить запрос в Роспотребнадзор с целью выявления нарушений в работе смартфонов компаний Apple и Samsung. Его инициатор - также депутат Старовойтов.