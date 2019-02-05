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05.02.2019 15:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Генпрокуратура проверит карты Apple на соответствие Конституции РФ

Текст: Татьяна Замахина
Госдума намерена разобраться, почему на картах компании Apple российский город федерального значения Севастополь указан как украинская территория. В связи с этим будет подготовлен запрос в Генпрокуратуру.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Нижняя палата парламента дала протокольное поручение комитетам по безопасности и противодействию коррупции, а также по информполитике, информационным технологиям и связи направить такой запрос.

Он будет подготовлен "с целью препятствования нарушению Конституции РФ со стороны корпорации Apple", говорится в тексте поручения. Он был составлен депутатом от ЛДПР Александром Старовойтовым, коллеги его поддержали.

Севастополь указан как украинский в смартфонах производства корпорации Apple в приложении "Карты", уточнил депутат. При этом на некоторых гаджетах корпорации Apple аналогично отображается город Симферополь.

Роскомнадзор сообщил о начале плановой проверки Apple

Ранее на Охотном Ряду поднимался аналогичный вопрос по картам компании Google. Также было поручено разобраться. Google сразу же ответил депутатам, что Крым и Севастополь отображаются на территории РФ как российские.

Однако через несколько дней компания в своем комментарии подтвердила, что действительно имеет место техническая ошибка. В связи с этим в ближайшее время комитет Госдумы по безопасности проведет встречу с представителем корпорации Google, чтобы в вопросе отображения Крыма была поставлена точка. Глава комитета Василий Пискарев подтвердил, что такая встреча планируется. "Предварительно, вы помните, была информация, что это технический сбой, надеюсь, в скором времени он будет исправлен", - добавил парламентарий.

Госдума также приняла протокольное поручение комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству отправить запрос в Роспотребнадзор с целью выявления нарушений в работе смартфонов компаний Apple и Samsung. Его инициатор - также депутат Старовойтов.

Власть Работа власти Правительство Генпрокуратура Законодательная власть Госдума Компании Информационные технологии Apple Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России
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