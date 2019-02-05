"Краснодар" не включил Мамаева в заявку на Лигу Европы

Футбольный клуб "Краснодар" отправил заявку для участия в плей-офф Лиги Европы, об этом сообщает пресс-служба УЕФА. В список не попал полузащитник Павел Мамаев, находящийся в СИЗО.

Мамаев, как и еще один игрок - форвард "Зенита" Александр Кокорин, были помещены под стражу в октябре прошлого года за участие в двух драках в центре столицы. Срок заключения истекает в эту пятницу. Но, по последней информации, следствие просит продлить его еще на два месяца.

Любопытно, что "Зенит", в отличие от "Краснодара", включил Кокорина в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы. Уже в следующий вторник питерцы сыграют в Турции с "Фенербахче" в первой встрече 1/16 финала турнира. Ну а краснодарцы встретятся с немецким "Байером".

Что касается контракта Мамаева с "Краснодаром", то клуб еще осенью прошлого года выступил с заявлением, что намерен расторгнуть его. Соглашение рассчитано до конца этого года.