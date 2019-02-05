В конце января вступили в силу законодательные изменения, устанавливающие единое ограничение предельной задолженности заемщика перед микрофинансовыми организациями. Какие долги накопили крымчане и севастопольцы перед небанковскими финансовыми организациями и как развивается на полуострове этот рынок, "РГ" рассказала заместитель начальника Южного ГУ Банка России Алла Храпунова.

Алла Владимировна, в начале 2015 года в Крыму работало 36 кредитных потребительских кооперативов (КПК), 14 микрофинансовых организаций (МФО) и 34 ломбарда. Выросло ли их количество за три года?

Алла Храпунова: В госреестрах, которые ведет Банк России, в Республике Крым зарегистрировано 43 ломбарда, 25 КПК и 14 МФО, в Севастополе - 17 ломбардов, 17 КПК и пять МФО. Кроме того, на полуострове работают филиалы или обособленные подразделения некредитных финансовых организаций из других субъектов России. Их количество постоянно меняется, какого-то роста или снижения нет. Микрофинансовый рынок зависит от спроса на услуги, масштаба бизнеса организации и от ее возможностей, это естественный процесс.

В 2015 году участники крымского рынка жаловались, что объем их портфелей копеечный в сравнении с теми, которыми обладают коллеги с материка. Изменилась ли ситуация?

Алла Храпунова: Портфель микрозаймов, выданных МФО, зарегистрированными на полуострове, по данным на 1 июля прошлого года достиг 451,3 миллиона рублей. Рост по сравнению с началом года составил 19 процентов, а с той же датой 2017 года - 43 процента. Мы ежеквартально наблюдали тенденцию укрупнения портфелей, и к 1 июля прошлого года доля портфелей крымских организаций в общем объеме всех некредитных финансовых организаций юга и Северного Кавказа по МФО достигла шести процентов, КПК - 17 процентов, ломбардов - шести процентов.

МФО в отличие от банков предлагают займы под очень высокий процент. Считаете ли вы, что короткие займы должны быть дорогими?

Алла Храпунова: На самом деле они предоставляют более двадцати различных видов займа, в том числе и по невысокой ставке, иногда даже ниже банковской. Высокие ставки устанавливают, как правило, только для коротких займов, или микрозаймов "до зарплаты", которые выдаются на личные нужды на срок от пяти дней до месяца. Их берут в случае срочной и непредвиденной траты или задержки зарплаты. Проценты здесь действительно выше, чем по потребительским займам и кредитным картам. Это объясняется, прежде всего, платой за риск, поскольку происходит более быстрое рассмотрение заявки и заем оформляется без обеспечения и справки о доходах.

Какие суммы занимают крымчане и севастопольцы в МФО?

Алла Храпунова: В январе-июне прошлого года микрофинансовые организации, зарегистрированные на полуострове, выдали физическим лицам 122,2 миллиона рублей. Было заключено почти 12 тысяч договоров, то есть средний размер микрозайма составлял чуть больше десяти тысяч рублей.

Какой процент в кредитных портфелях МФО приходится на займы предпринимателям и на каких условиях малый бизнес берет эти деньги?

Алла Храпунова: Микрозаймы индивидуальных предпринимателей, по данным на 1 июля прошлого года, составляли 43 процента в общем портфеле крымских МФО, субъектов малого и среднего предпринимательства - 32 процента. Как правило, заемные средства под невысокие ставки бизнесу предлагают специализированные некоммерческие организации - фонды, которые обладают статусом МФО. Они могут предоставлять займы и микрозаймы бизнесу по ставкам ниже рыночных, так как получают целевое финансирование в рамках различных программ поддержки бизнеса. Тем не менее не только фонды кредитуют малое и среднее предпринимательство, но и другие микрофинансовые организации.

Какова динамика роста депозитного портфеля МФО Крыма и Севастополя?

Алла Храпунова: В соответствии с законом все подобные организации сейчас подразделяются на микрофинансовые (МФК) и микрокредитные (МКК). Привлекать денежные средства физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являющихся учредителями, на сумму не менее 1,5 миллиона рублей имеют право только МФК. Микрокредитные компании могут без ограничения по сумме привлекать только средства от юрлиц и учредителей (участников, акционеров). Поскольку все МФО, зарегистрированные в Крыму и Севастополе, являются микрокредитными компаниями, то о способах привлечения инвесторов говорить не приходится.

Были ли в Крыму и Севастополе случаи мошенничества с участием этих финансовых организаций?

Алла Храпунова: Нужно различать микрофинансовые организации и нелегальных участников рынка. Нередки случаи, когда под КПК или микрофинансовую компанию маскируется финансовая пирамида, а под микрокредитную компанию - нелегальный кредитор. Для того чтобы не стать жертвой мошенников, нужно тщательно изучить организацию, проверить, содержатся ли данные о ней в реестре на сайте Банка России. Обращайте внимание на доходность по договорам передачи личных сбережений: обещание супервысоких процентов - это признак финансовой пирамиды. Если вас агитируют привлекать в КПК новых членов и обещают за это поощрение, это также может быть признаком пирамиды. Кроме того, указывает на нее агрессивная реклама.

Как защищены сбережения, размещенные в КПК, или инвестиции в МФК?

Алла Храпунова: МФК и КПК не являются участниками системы страхования вкладов, как банки, то есть, возврат размещенных в них средств не гарантирован государством. Но здесь действует институт саморегулирования, то есть все кооперативы обязаны быть членами саморегулируемых организаций финансового рынка. СРО обязаны формировать компенсационный фонд за счет отчислений своих членов. Но при банкротстве кооператива этот фонд не решит проблемы пайщиков, передавших ему свои сбережения. Поэтому МФК и КПК в целях снижения риска и обеспечения финансовой устойчивости и защиты интересов своих пайщиков вправе страховать имущественный риск. А пайщику стоит знать, какой именно риск и в каком случае покроет страховка.

Какие законодательные перемены ждут рынок МФО в 2019 году?

Алла Храпунова: С 28 января вступили в силу изменения в действующее законодательство, устанавливающие новое единое ограничение предельной задолженности заемщика по договору потребительского кредита (займа) сроком до одного года. Начисленные на такой кредит проценты, неустойка (штрафы, пени) и иные меры ответственности могут превышать сам долг более чем в 2,5 раза. После достижения этого предела начисление процентов, назначение других платежей и неустойки должно быть прекращено. Говоря проще, если заемщик взял в долг пять тысяч рублей, то он не будет должен кредитору больше 17,5 тысячи рублей - это тело долга плюс начисленные проценты и иные платежи. С 1 июля этого года коэффициент на проценты по займу снизятся до двух, а с 1 января будущего года - до 1,5.

Кроме того, закон ограничивает ежедневную ставку 1,5 процента с одновременным ограничением предельного значения полной стоимости кредита. С 1 июля этого года ежедневная процентная ставка будет снижена до одного процента. При этом, основываясь на среднем размере краткосрочного займа, законодатели ввели специализированный вид кредита - в сумме до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней. Сумма начисленных процентов по такому займу не должна превышать трех тысяч рублей.

Новый закон ограничивает круг лиц, которым можно уступить права по договору потребительского кредита. Так, например, кредитор не сможет переуступить права взыскания задолженности черным коллекторам. То есть долг может быть продан только тем организациям, за которыми осуществляет надзор Банк России или Федеральная служба судебных приставов. Также по новому закону нелегальный кредитор или коллектор лишаются права требовать исполнения заключенного договора потребительского кредита или переданных прав по такому договору.

Эти нормы - более совершенный механизм защиты прав потребителей финансовых услуг, в том числе от недобросовестных участников, связанных с предоставлением займов "до зарплаты" и возвратом долгов.