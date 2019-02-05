Увлечение коллекционными, да и просто красивыми куклами с каждым годом растет. Для творческих людей в этом бизнесе открылась огромная ниша. Помимо изготовления кукол, можно шить для них одежду и обувь, делать мебель и проводить мастер-классы, неплохо зарабатывая на этом.

Ростовчанка Евгения Никанорова увлеклась изготовлением авторских кукол во время декретного отпуска, и не прошло и года, как ее творчество стало прибыльным.

- Очень много женщин в декретном отпуске начинают зарабатывать на хендмейде (вещах ручной работы), так как одной зарплаты супруга, как правило, не хватает. Совсем недавно было модно заниматься декупажем, но постепенно эта тема ушла. Скорее всего, потому, что особого мастерства там не требуется. Совсем другое дело - изготовление кукол. Для творческого человека это отличная возможность начать свой бизнес, - считает Евгения.

Для занятия кукольным бизнесом нужно совсем немногое: небольшой стартовый капитал, желание и талант. По словам Евгении, порядка 25 тысяч рублей она потратила на онлайн-обучение. Оплатила курсы по изготовлению интерьерной и текстильной куклы, отдельно - курс лепки лица.

- Будь у меня свободные деньги, я бы еще училась и училась, - признается Евгения. - Одно занятие мало что дает. Как правило, мастера обучают делать ту куклу, которая у них особенно удалась. Например, есть мастер-класс по изготовлению клоунесс. Но ты же потом не будешь копировать глаза, рот и уши именно этой куклы? Поэтому для начала необходимо пройти хотя бы курса четыре: с одного можно вынести идею, как сделать обувь, со второго - как прикрепить голову к туловищу.

Евгения начала с самого простого - изготовления текстильной куклы. Но потом увлеклась будуарными и интерьерными - голова и руки у них лепные, а тело текстильное.

Каждая такая кукла расписывается вручную и по мере готовности словно оживает. У каждого мастера в арсенале имеются наиболее востребованные сейчас персонажи - ангелы, арлекины, гномы, эльфы, Алиса из Страны чудес.

- Сейчас в среднем кукольник может заработать 60 тысяч рублей в месяц, - говорит Евгения. - Тогда как у признанных мастеров лишь одна кукла стоит 300 тысяч рублей. Речь идет о наиболее дорогих, которые приобретают не как детскую игрушку, а как украшение интерьера или очередной экспонат в частную коллекцию.

Среди коллекционеров ценятся шарнирные куклы из фарфора, выполненные в единственном экземпляре. С точки зрения инвестиций, покупка такой куклы - своеобразное вложение капитала. Но для изготовления подобных красавиц нужно потратить на одну только муфельную печь 90 тысяч рублей.

Отдельная индустрия - одежда для кукол. Есть масса мастеров, которые занимаются именно этим. Заказать одежду для куклы стоит в среднем пять тысяч рублей, обувь - еще пять. Если все это закупает мастер, его куклы в итоге становятся нерентабельными, а чтобы бизнес был прибыльным, требуется огромное количество прикладных умений - шить, кроить и мастерить обувь. Очень часто бизнесвумен помогают мужья. Евгения, например, сейчас делает интерьерную куклу - балерину, и для нее нужно кресло, которое как раз обещал смастерить супруг.

Точную себестоимость куклы высчитать очень сложно. Дорого обходятся ткани, поскольку те, что продаются в обычных магазинах, не подходят. Надо заказывать специальные наборы кружева и тканей, расписанных вручную. Еще нужны пастель, акварель, декоративная косметика, чулки, веера и бальные сумочки.

- В среднем интерьерную куклу ростом 25 сантиметров, на которую уходит неделя работы, я продаю за семь тысяч рублей. Можно поставить и 25 тысяч, но тогда я буду работать в стол. За такую цену куклы покупают только у мастеров с именем.

Рынки сбыта здесь самые разные: можно выставить свои работы на "Ярмарке мастеров", это специализированный сайт (больше для коллекционеров), завести свою страничку в "Инстаграме" - выставленные там работы, как правило, покупают состоятельные люди, который хотят сделать необычный подарок. Для увеличения числа подписчиков мастера участвуют в различных профессиональных конкурсах. Дополнительный заработок в кукольной индустрии - проведение мастер-классов. В среднем 1,5 тысячи рублей за три часа.

- Особой популярностью мастер-классы пользуются накануне праздников, - говорит Евгения. - Например, накануне Нового года мы мастерили свинок.

Будущим мамам, которые в декрете хотели бы зарабатывать, Евгения советует заранее подготовить площадку для занятия кукольным бизнесом. Начать с обучения, затем обустроить рабочее место и приобрести специальные инструменты.

- Самое главное - это чтобы тебе самой нравилось делать кукол, - считает мастерица. - Если не горишь, не хватит ни фантазии, ни терпения.

Кстати

По информации Государственной службы занятости населения Ростовской области, в регионе уже не первый год реализуют мероприятия, направленные на создание условий, позволяющих женщинам совмещать воспитание детей с работой. Так, в первом полугодии 2018 года работу с подходящими для них условиями труда нашли 5,6 тысячи женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей. За это же время были переобучены востребованным профессиям около тысячи безработных ростовчанок и более 300 мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Все желающие могли освоить пользующиеся спросом профессии: воспитатель, повар, портной, делопроизводитель, системный администратор, специалист по управлению закупками в контрактной системе.