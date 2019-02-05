Названы лучшие лечебные курорты России в 2019 году

Самым востребованным бальнеологическим курортом России, жилье в котором туристы бронируют уже сейчас, оказался крымский город Саки. Он возглавил рейтинг, составленный сервисом Tvil.ru.

В пятерку самых востребованных курортов для отдыха с лечением летом 2019 года вошли Саки (Крым), Кисловодск и Пятигорск (Ставропольский край), Соль-Илецк (Оренбуржье) и Яровое (Алтай). В санаториях на этих курортах проводят бальнеологические процедуры и лечение минеральными водами.

По данным рейтинга, туристы будут отдыхать и лечиться в среднем от 6 до 14 ночей. Самое дорогое жилье оказалось на Алтае и в Саках - в среднем 2,3 тысячи рублей и 1,9 тысячи рублей в сутки на семью. Бюджетный отдых с лечением доступен в Пятигорске и Кисловодске за 1,2-1,3 тысячи рублей в сутки.