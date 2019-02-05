Почти в два с половиной раза выросло число китайских туристов, посетивших в прошлом году Крым. Их интерес к региону продолжает расти.

Китайские туристы заранее готовятся к поездке, штудируют интернет-сайты и всегда знают, что именно они хотят посмотреть в Крыму. Фото: Из архива турфирмы "Аркадия Тревел Крым".

- По данным республиканского МВД, до 1 декабря 2018 года в Крыму побывали почти четыре тысячи путешественников из КНР. За аналогичный период 2017 года их было чуть более 1,6 тысячи. Увеличению турпотока способствовало открытие Керченского моста. Китайские туристы могли сразу посетить две жемчужины Черного моря - Сочи и Крымский полуостров. В текущем году турпоток из Поднебесной может еще больше вырасти. Наши туроператоры разработали новые программы с учетом предпочтений китайских путешественников, - рассказывает министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Крымское направление в основном предлагают в одном турпакете с Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи.

В этом году в рамках межправительственного соглашения РФ и КНР о безвизовых поездках работать с китайцами изъявили желание девять крымских туроператоров. В одной из компаний, "Крымграндтур", рассказали, что жители Поднебесной проявляют особый интерес к общественно-политической ситуации в регионе. Задают много вопросов о современном Крыме, об экономическом положении республики, уровне жизни людей, зарплате, ценах, стоимости жилья и развитии туризма. В работе с азиатами есть своя специфика, говорят в компании. Они не могут долго обходиться без привычной им кухни и предпочитают свободно владеющих китайским языком экскурсоводов. И с тем и с другим на полуострове пока сложности. В Крыму нет китайских ресторанов и мало профессиональных гидов, владеющих китайским. Крымский федеральный университет уже занимается подготовкой таких специалистов. Однако, чтобы они стали профессионалами, должны пройти годы: язык очень сложный, и для его освоения, а также понимания менталитета и культуры будущему переводчику нужно несколько лет прожить в Китае, уверены в туркомпании. Поэтому пока китайцы ездят в Крым со своими переводчиками.

Кстати, для того чтобы облегчить путешествие жителям Поднебесной, минкурортов Крыма издало на китайском языке справочники о пешеходном, детском, эногастрономическом туризме и санаторно-курортном лечении. В ближайших планах - презентация курортно-туристического потенциала в Пекине в составе объединенного стенда РФ.

- Китайцы - очень организованные и благодарные туристы, - делится впечатлениями директор компании "Аркадия тревел Крым" Ольга Фисина. - Они заранее тщательно готовятся к поездке, штудируют интернет-сайты, находят, что им интересно у нас посмотреть, и дают четкие заказы. Очень востребована милитаристская тематика, все, что связано с СССР. Номер один в списке предпочтений - музей подводных лодок в Балаклаве, построенный в советское время как подземный комплекс для совершено секретных военных объектов. С неподдельным интересом рассматривают корабли в севастопольской бухте. Им близка и понятна тема коммунизма и все, что с ней связано. Из современных инфраструктурных достижений жителей КНР привлекает Крымский мост. Быстро построенная масштабная конструкция всех приводит в дикий восторг. Еще они любят фотографироваться у памятника неизвестному солдату и у монумента "вежливым людям" в центре Симферополя.

Гости из Поднебесной также поражаются красоте роскошных дворцов - Воронцовского и Ливадийского и южнобережных парков. Им нравится делать селфи на фоне необычных объектов, например, розового озера в Опукском заповеднике.

- Они все воспринимают очень эмоционально, - говорит директор туркомпании. - И благодарны, казалось бы, за самые обычные вещи: за то, что люди приветливые, улыбчивые и хлебосольные. Мы угощаем их национальными блюдами, русскими, украинскими и крымско-татарскими. Азиаты говорят, что маленькие крымско-татарские пельмешки имеют китайские корни. Еще они активно участвуют в предлагаемых нами национальных вечерах. На постановочной крымско-татарской свадьбе с удовольствием надевают национальную одежду и разучивают танцы. На дегустациях покупают много местного вина, приобретают крымский мед, травы, чай, сувениры с российской символикой, русские платки и украшения.

По словам экспертов, среди приезжих встречаются люди разного социального уровня: одни запрашивают "эконом", другие - ВИП-отдых. Но в целом все туристы платежеспособные, что важно для развития экономики полуострова.

Директор крымской турфирмы констатирует: за четыре года работы туроператора с гостями из КНР их интерес к подобным турам вырос в десять раз.

- Если в 2015 году у нас было три такие группы, то в 2018-м - около 30, - говорит Фисина. - Уверена, китайцы будут и в дальнейшем приезжать в Крым просто потому, что им тут интересно.

Тем временем

Лидер организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрик Вебер открыл в Москве туристическое бюро, которое организует поездки его соотечественников на полуостров. По словам главы комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, норвежцы, немцы и другие европейцы продолжают ездить в регион в обход санкций. Их интересует не только крымская природа, но и как на самом деле обстоят дела на полуострове.