Со стороны Украины на Крым идут целые волны дронов

Российские подразделения войск противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, дислоцированные в Крыму, разработали технологию принуждения к посадке беспилотников, незаконно вторгающихся в наше воздушное пространство.

Беспилотники могут быть опасны не только для здоровья людей и сохранности имущества, но и нести угрозу жизни, например, став помехой авиалайнеру. Фото: REUTERS

Только за последнее время несколько десятков беспилотных летательных аппаратов, собранных кустарным способом из иностранных комплектующих, были принуждены к приземлению или приводнению в районе российского полуострова. Ставшие трофейными дроны, как оказалось, по своим габаритам и характеристикам схожи с российскими беспилотниками "Орлан-10".

"В течение последних нескольких месяцев с украинской стороны идут целые волны дронов. Большинство из них удается принудить к посадке или приводнить, некоторые приходится сбивать, в том числе из снайперского оружия", - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Для противодействия беспилотникам армейские специалисты выработали определенную тактику, которая включает в себя взаимодействие сил ПВО и радиоэлектронной борьбы.

"Здесь идет и сопровождение, и постановка помех, и расшифровка программы беспилотника. Дроны попадаются разные: от самых тихоходных и примитивных - до сложных аппаратов, начиненных самой современной техникой", - рассказал военный. При этом еще два года назад приоритетной задачей крымских военных было сбивать залетающие с Украины дроны. "Сегодня же БПЛА удается сажать - это гораздо важнее и ценнее в плане получения информации. Просто уничтожить - уже не приоритет. А вот когда не удается посадить, тогда мы уже вынуждены стрелять и сбивать", - отметил военнослужащий.

Напомним, что в конце прошлой недели в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий полицейским, Росгвардии, ФСБ и ФСО сбивать беспилотники, залетевшие куда им не следует. Причем к таким местам, где их быть не должно, отнесли не только опасные химические производства, атомные станции, вокзалы и порты, но и все стадионы, площади, парки, скверы - в момент проведения там массовых мероприятий.

При этом законотворцы также не настаивают на том, что нарушитель должен быть обязательно сбит.

"Полиция получит право временно ограничивать нахождение беспилотных воздушных судов... в том числе посредством уничтожения и повреждения таких судов, подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими", - говорится в документе.

То есть, прежде чем сбить дрон, его сначала все-таки попробуют посадить. Правда, владельцу возвращать беспилотник после этого не станут. Летательный аппарат будет конфискован. И взлетит ли он когда-нибудь еще или будет пылиться, неизвестно.