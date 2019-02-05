В республике растет спрос на доставку готовых блюд на дом и в офис. И хотя по количеству и частоте заказов крымчане отстают от жителей российских городов и на полуострове не работают известные приложения-агрегаторы доставки, этот рынок динамично развивается и на нем появляются новые игроки.

- За последние несколько лет в Крыму все чаще стали заказывать еду на дом. Возможно, на это повлиял рост благосостояния населения, а также приезд на полуостров жителей материковой части России, для которых заказ еды - обычное дело, - рассказывает менеджер одной из служб доставки, сотрудничающей с кафе и ресторанами, Татьяна Пируш.

По ее наблюдениям, большинство заказов в рабочие дни приходится на пиццу, суши и китайскую лапшу. А в праздники - на шашлыки и другие мясные блюда. Чаще еду заказывают по телефону, а не онлайн.

Услуги в данном сегменте на полуострове предоставляют кафе и рестораны, а также службы доставки, сотрудники которой сами готовят отдельные блюда или работают как посредники. Успешно конкурируют со стационарными точками общепита индивидуальные предприниматели, которые делают ставку на уникальные предложения.

К примеру, Евгений Фрейнклах полтора месяца назад организовал приготовление и доставку блюд по авторским рецептам. В его меню туррины из мясного фарша, запеченное мясо, гарнирные рулеты и паштеты.

- Мы хотели предложить что-то необычное, а не стандартные суши и пиццу. В этом сегменте у нас конкуренции нет. Наше преимущество - еда ресторанного качества, но по более доступной цене, - говорит Евгений.

Своими клиентами предприниматель видит холостых женщин и мужчин, которые не хотят тратить много времени на приготовление еды, а также работающие семьи со средним уровнем дохода. Средний чек на его продукцию - тысяча рублей.

Татьяна Савицкая решила сделать ставку на котлеты "со вкусом из детства".

- Я больше 20 лет проработала в сфере общественного питания, очень люблю готовить и решила свое хобби превратить в успешный бизнес, - рассказывает Татьяна.

По традиционным рецептам она готовит котлеты "Москва", "Таврические", по-киевски, а в планах - натуральные копчености на щепе.

- Начали с котлет по-киевски по советским рецептам, которые многие помнят и любят. Теперь хочу найти технолога, который умеет делать колбаски по-симферопольски, - говорит Татьяна Савицкая.

Она признается, что сложно найти качественные продукты, поэтому в своих блюдах она использует фермерские мясо и овощи.

Кстати

По данным сервиса доставки Delivery Club и компании Mediascope, в РФ люди, состоящие в браке, пользуются доставкой в два раза чаще, чем холостяки, - 67 процентов респондентов против 33. У половины клиентов (51 процент) есть несовершеннолетние дети, а большинство (79 процентов) имеют высшее или незаконченное высшее образование. При этом количество мужчин и женщин среди пользователей сервисов доставки примерно одинаковое - 49 процентов и 51 процент соответственно.