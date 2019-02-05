В ростовской больнице с пациентов берут плату за просмотр телевизора

В больнице скорой медицинской помощи N 2 Ростова-на-Дону разгорелся скандал: пациент стационара заснял и выложил в соцсети запись, на которой мужчина в белом халате собирает с больных плату за пользование телевизором.

Телевизор старый, маленький, который толком и не показывает. Тем не менее с больных взимают 50 рублей за просмотр в сутки. Фото: Елена Мелихова

В ролике запечатлен сам момент сбора платы - деньги взимает мужчина средних лет с лысиной на голове. Пациенты безропотно скидываются: один отдает 200 рублей за четыре дня, другой сотню - за два. Примечательно, что герой ролика представляется пациентам электриком стационара. Мол, у больницы денег нет...

В пресс-службе регионального минздрава, едва услышав, о чем речь, сразу же открестились: "Звоните в городское управление здравоохранения. Вы по этому вопросу уже двадцатые!" - и бросили трубку.

- Проводится проверка в связи с появлением в сети видеоролика. Будет выявлено, относится ли данная видеозапись к городской больнице скорой медицинской помощи, и имел ли место сам факт взимания денежных средств, - заявила "РГ" начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая. По ее словам, на балансе больницы, о которой идет речь, стоит 80 телевизоров. Однако все они установлены в отделениях бесплатно. Речь идет о сервисных палатах и холлах. В обычных палатах телевизоры не предусмотрены.

- Основная задача медучреждения - оказание медицинских услуг. Услугами аренды аппаратуры оно не занимается, - уточнила Левицкая. - Человек из видеоролика, собирающий деньги, сотрудником медучреждения не является. А телевизоры в палатах - инициатива самих пациентов.

Корреспондент "РГ" решила сама побывать в этой больнице. Найти телевизор в палате не составило труда. Они тут в каждой второй. Захожу в первую попавшуюся. На холодильнике старенький миниатюрный телевизор с наклейкой 19 . Спрашиваю: "Ваш?"

- Нет, арендуем. Вчера только продлили аренду", - говорит ростовчанин Роман. - Конечно, удивляет, что приходится платить, 50 рублей в день - дороговато.

Как выяснилось, тот самый "электрик" приходит регулярно с вопросом "Продлевать будете?" Однако Надежда Левицкая стоит на своем: "Кто устроил на этом бизнес, нам неизвестно". Да, удивительное - рядом...