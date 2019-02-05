В ростовской больнице с пациентов берут плату за просмотр телевизора

Новости

УЕФА рассмотрит возможность отмены правила гостевого гола 23:07
В Сирии боевики готовят провокацию с хлором с помощью "Белых касок" 22:26
РФ ждет от БДИПЧ принципиальности в ситуации с наблюдателями на Украине 22:19
Минтранс назвал условия закупки новых автобусов для муниципалитетов 22:08
В Подмосковье при пожаре погибли двое детей 21:52
В Совфеде ответили на слова Порошенко о причинах бедности украинцев 21:37
Арестован владелец автобуса, перевернувшегося под Калугой с детьми 21:37
Мексиканцы сняли рекламный ролик с УАЗ "Хантер" 21:16
В Минкомсвязи оценили предложение ФАС о предустановке ПО на телефоны 21:07
Медведчук назвал уголовное дело против него политическими репрессиями 20:24
Иран и Сирия договорились продолжить борьбу с террористами 20:22
На площади Согласия в Париже полиция применила слезоточивый газ 20:19
В ДТП в Карачаево-Черкесии погибли два человека и четверо ранены 20:15
В Петербурге нашли источник неприятного запаха 20:14
Банк России спрятал языки у двуглавого орла на своем новом логотипе 20:07
В России вырос спрос на подержанные Toyota Corolla 20:05
Жонглировавшие ребенком в Малайзии россияне обучали его гимнастике 19:56
В Туле столкнувшиеся автомобили сбили трех пешеходов 19:54
В США не нашли следов "практического влияния" на выборы в конгресс 19:44
Комитет Госдумы одобрил законопроект о борьбе с нелегальными лесорубами 19:21
Lada Granta начала 2019 год в статусе бестселлера 19:08
В Ульяновске возбудили дело о заражении суворовцев паразитами 19:06
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в контрольном матче 19:05
В Москве задержан неизвестный, угрожавший взрывом в храме 18:53
"Северсталь" с итальянцами будут делать трубы для нефтяной отрасли 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 21:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

ТВ в палате №6

В ростовской больнице с пациентов берут плату за просмотр телевизора
Текст: Елена Мелихова ("Российская газета", Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(7783)
В больнице скорой медицинской помощи N 2 Ростова-на-Дону разгорелся скандал: пациент стационара заснял и выложил в соцсети запись, на которой мужчина в белом халате собирает с больных плату за пользование телевизором.
Телевизор старый, маленький, который толком и не показывает. Тем не менее с больных взимают 50 рублей за просмотр в сутки. Фото: Елена Мелихова Телевизор старый, маленький, который толком и не показывает. Тем не менее с больных взимают 50 рублей за просмотр в сутки. Фото: Елена Мелихова
Телевизор старый, маленький, который толком и не показывает. Тем не менее с больных взимают 50 рублей за просмотр в сутки. Фото: Елена Мелихова

В ролике запечатлен сам момент сбора платы - деньги взимает мужчина средних лет с лысиной на голове. Пациенты безропотно скидываются: один отдает 200 рублей за четыре дня, другой сотню - за два. Примечательно, что герой ролика представляется пациентам электриком стационара. Мол, у больницы денег нет...

В пресс-службе регионального минздрава, едва услышав, о чем речь, сразу же открестились: "Звоните в городское управление здравоохранения. Вы по этому вопросу уже двадцатые!" - и бросили трубку.

- Проводится проверка в связи с появлением в сети видеоролика. Будет выявлено, относится ли данная видеозапись к городской больнице скорой медицинской помощи, и имел ли место сам факт взимания денежных средств, - заявила "РГ" начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая. По ее словам, на балансе больницы, о которой идет речь, стоит 80 телевизоров. Однако все они установлены в отделениях бесплатно. Речь идет о сервисных палатах и холлах. В обычных палатах телевизоры не предусмотрены.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Пациенты интерната в Пионерском отстояли право на выплаты

- Основная задача медучреждения - оказание медицинских услуг. Услугами аренды аппаратуры оно не занимается, - уточнила Левицкая. - Человек из видеоролика, собирающий деньги, сотрудником медучреждения не является. А телевизоры в палатах - инициатива самих пациентов.

Корреспондент "РГ" решила сама побывать в этой больнице. Найти телевизор в палате не составило труда. Они тут в каждой второй. Захожу в первую попавшуюся. На холодильнике старенький миниатюрный телевизор с наклейкой 19 . Спрашиваю: "Ваш?"

- Нет, арендуем. Вчера только продлили аренду", - говорит ростовчанин Роман. - Конечно, удивляет, что приходится платить, 50 рублей в день - дороговато.

Как выяснилось, тот самый "электрик" приходит регулярно с вопросом "Продлевать будете?" Однако Надежда Левицкая стоит на своем: "Кто устроил на этом бизнес, нам неизвестно". Да, удивительное - рядом...

Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев отметил русофобскую направленность политики Евросоюза
Шойгу обозначил сроки разработки наземного "Калибра" и новой ракеты
РФ и Иран отказались от долларов во взаимных расчетах
В Госдуме назвали цель "минирования" с территории Украины
Генпрокуратура Украины усмотрела в заявлениях Медведчука госизмену