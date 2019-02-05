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05.02.2019 13:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дали проездной

Резидентов индустриального парка освободят от имущественных налогов
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 24(7782)
В Волгоградской области индустриальные парки освободили на пять лет от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций.

Сейчас в регионе действует только один такой парк, "Орловка". Он занимает почти 18 гектаров в Городищенском районе. На этой территории работает пять организаций. По плану к следующему году объем инвестиций в новое производство здесь должен будет превысить 100 миллионов рублей.

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Как сообщает пресс-служба региональной думы, на стадии проектирования находятся еще четыре индустриальных парка. О желании открыть такие объекты на своей территории заявили 16 муниципалитетов.

- Чем больше у нас будет индустриальных парков, тем быстрее станет расти производительность труда, заработная плата и, соответственно, доходы населения. Сегодня много инновационных бизнес-идей. Но от предложений до их воплощения очень долгий путь. Нужны квалифицированные кадры, средства и, если хотите, воля к победе, - считает депутат Волгоградской облдумы Анатолий Бакулин.

- Ключевой задачей власти является создание необходимых условий для резидентов парка. Федеральный закон дает субъектам право предоставлять этой категории предпринимателей льготы. И мы этим правом воспользовались. Я думаю, что это будет способствовать привлечению новых резидентов, - прокомментировал "РГ" вице-губернатор Волгоградской области Роман Беков. .

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