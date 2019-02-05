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05.02.2019 11:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале из-за аномальных морозов отменили занятия в школах

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Из-за пришедших на Южный Урал аномальных холодов отменили занятия в школах сразу в нескольких крупных городах региона. Температура воздуха в течение дня продержится на отметке минус 26-30 градусов, сообщили в ГУ МЧС региона.

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В Челябинске из-за холодов отменены занятия в первую и вторую смену во всех школах города. В Златоусте принято аналогичное решение. Освобождение коснулось всех учащихся.

В Магнитогорске отменены занятия в первую смену. А в степном Карталинском районе, где из-за сильного ветра мороз ощущается гораздо сильнее, каникулы устроили всем учащимся сельских школ.

В ГУ МЧС региона предупреждают о том, что 5-7 февраля в большинстве районов Челябинской области, а 8-9 февраля на юге и востоке региона будет стоять аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на семь градусов и более. В низинах температура воздуха может упасть до минус 40 градусов.

В связи с морозом автомобилистов попросили по возможности отказаться от дальних поездок. А пешеходам предложили без особой надобности не выходить на улицу.

Общество Образование Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Аномальные морозы в России Перезимовать
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