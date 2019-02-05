На Урале от неустановленного вируса скончался ребенок

В Нижнем Тагиле умерла 11-летняя школьница. Она скончалась дома после поездки в Екатеринбург с родителями. Предположительная причина смерти - вирусная инфекция неизвестной этимологии.

- Пока неизвестно, что это был за вирус: ждем результаты экспертизы. По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка, - говорит начальник следственного отдела СУ СК РФ по Дзержинскому району Нижнего Тагила Денис Кельбиханов.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о превышении эпидемиологического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ и неблагополучной ситуации по внебольничной пневмонии в Свердловской области. В школах Екатеринбурга был объявлен карантин.