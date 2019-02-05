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05.02.2019 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале у чиновника за взятку отобрали квартиру

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Осужденный экс-глава Кунашакского района Вадим Закиров остался без недвижимости в Челябинске. Подаренная ему квартира конфискована и после почти годового исполнительного производства передана государству, сообщили во вторник в УФССП региона.

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Судьбу однокомнатной квартиры в челябинском микрорайоне "Академ Riverside" суд решил при вынесении приговора по делу о взятках, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В частности, следствие установило, что жилье в новостройке Вадиму Закирову подарил за назначение его заместителем по строительству местный предприниматель Талгат Лукманов. Произошло это в мае 2010 года. А весной 2015 года в отношении Закирова завели уголовное дело за покупку под детский сад частного коттеджа, непригодного для размещения детского учреждения, но зато по цене почти вдвое выше его реальной стоимости. Следователи выяснили, что из 19 миллионов рублей бюджет переплатил, как минимум, десять. А четверть этой суммы получил в качестве благодарности за содействие сам глава.

Очень скоро в уголовном деле чиновника появились новые эпизоды подношений, некрасивая история с расселением детей-сирот в непригодные для жизни дома, за которые так же исправно расплачивался бюджет. Всплыла и челябинская квартира самого чиновника, о которой, желая избежать наказания, следствию рассказал сам даритель.

- На тот момент объект недвижимости был зарегистрирован на стороннего человека, который проходил в уголовном деле в качестве свидетеля, - сообщила главный специалист управления ФССП по Челябинской области Ольга Шебанова. - В судебном заседании он заявил, что разрешил оформить квартиру на себя, не задаваясь вопросом об истинных мотивах ее фактического владельца. Как номинального собственника квадратных метров, его и назначили ответственным хранителем жилья на то время, пока велась скрупулёзная работа по его переоформлению и перерегистрации в собственность государства.

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На финальном этапе этой работы судебные приставы приняли от хранителя жилье, к слову, с прекрасным ремонтом, и передали ключи и документы на квартиру представителям Росимущества.

Кстати, в конце прошлого года с Вадима Закирова и его партнера, местного предпринимателя Александра Оппермана в солидарном порядке взыскали 10 миллионов рублей ущерба, причиненного районному бюджету. С соответствующим иском к осужденным обратилась районная прокуратура. Экс-глава отбывает срок наказание в виде восьми лет и 10 месяцев лишения свободы колонии строгого режима со штрафом на сумму в семь миллионов рублей. Его подельник осужден условно с полумиллионным штрафом.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Борьба с коррупцией
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