Над Екатеринбургом взошли "три солнца"

На Среднем Урале установилась морозная ясная погода. Благодаря этому жители Екатеринбурга и его окрестностей смогли наблюдать сегодня утром редкое природное явление: "три солнца" выстроились над горизонтом в один ряд и сопровождались радугой.

"В морозном воздухе содержатся ледяные кристаллы, они преломляют солнечные лучи, что приводит к эффекту гало. Сейчас солнце стоит низко, поэтому оптическое явление можно наблюдать продолжительное время", - пояснила РИА Новости главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Морозы в регионе стоят нешуточные: в Екатеринбурге температура держится на отметке ниже 30 градусов (а на окраинах - и все сорок), на севере и востоке области - минус 40 (в низинах еще на градус-другой холоднее). В ближайшие дни, согласно прогнозу синоптиков, потепления не ожидается: до 7 февраля будет переменная облачность, без осадков и тридцатиградусные морозы.

В связи с аномальным похолоданием в регионе объявлен особый режим. "Системы теплоснабжения, подачи воды, энергообеспечения работают в штатном режиме. Все службы начеку, основные и резервные силы, материально-технические ресурсы в полной готовности", - рапортует начальник ЦУКС Андрей Трушников.

На трассах усилено патрулирование силами сотрудников ГИБДД. Оповещение дальнобойщиков ведется по радиосвязи. 37 мобильных пунктов обогрева МЧС России готовы помочь водителям, которые находятся в пути.

Кстати

Утепляются в морозы и обитатели екатеринбургского зоопарка. Как рассказали там Свердловскому ОТВ, орангутан Захар не расстается с любимым пледом, хотя в его "квартире" и поддерживается комфортная температура. Вольеры тигров и рысей утеплили сеном внутри и снаружи.