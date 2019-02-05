Россия и Беларусь вместе выпустят автобус на СПГ

В Челябинской области создадут совместное предприятие по сборке белорусских автобусов и коммунальной техники. Проект Минского автозавода и компании "Уралпромтехника" презентовали во время визита в регион посла Республики Беларусь в России Владимира Семашко.

На новом производстве будут выпускать технику на базе белорусских шасси. Двигатели машин будут работать на сжиженном природном газе (СПГ). Организацию этого совместного предприятия уже называют одним из самых прорывных примеров российско-белорусской промышленной кооперации, поскольку проект в равной степени выгоден обеим странам. "Он нацелен на развитие рынка сжиженного природного газа, в его реализации заинтересованы и российские газовые компании, которые берут на себя обязательство по созданию газозаправочной инфраструктуры. Проект даст мощный толчок развитию рынка СПГ в Союзном государстве", - прокомментировал "РГ" замначальника департамента экономики и отраслевых программ Постоянного Комитета Союзного государства Олег Леснов.

Тем не менее, это далеко не единственный пример успешной промышленной кооперации между российскими и белорусскими предприятиями. Так, на Череповецком литейно-механическом заводе (ЧЛМЗ) уже организована крупноузловая сборка наиболее востребованных моделей тракторов Минского тракторного завода. По словам генерального директора предприятия Владимира Боглаева, в последние годы на ЧЛМЗ удалось локализовать ряд технологических операций, и в результате появилась новая "инсталляция" восьмидесятисильного трактора "Беларус-82.1/35".

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что объемы производства тракторов на ЧЛМЗ будут постепенно расти: до 2500 единиц в 2019 году и до 3000 в 2020-м.

Кооперация будет более продуктивной, если инициатива исходит от самих предприятий

Совместное предприятие "Брянсксельмаш" по сборке зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов действует в соседствующей с Беларусью Брянской области. По словам Олега Леснова, между министерствами промышленности Беларуси и России уже достигнута договоренность о постепенной максимальной локализации этого производства на территории РФ.

Еще один совместный проект, возможно, будет реализован между "Минским заводом гражданской авиации N 407" и Сибирским научно-исследовательским институтом авиации. Речь идет о проекте модернизации самолетов Як-40. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время визита в Новосибирск заявил о том, что власти страны и руководство предприятия готовы обсуждать возможные проекты по участию минского завода в проведении совместных работ по обслуживанию, ремонту и модернизации самолетов.

"Промышленная кооперация России и Беларуси не останавливается только на этих проектах. Так, на карьерные самосвалы БелАЗ устанавливаются российские комплектующие. Это двигатели ярославского моторного завода "Автодизель", силовые агрегаты электромеханической трансмиссии с петербургских предприятий. В Беларусь поставляют металл с российских комбинатов", - добавил Олег Леснов.

По словам Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, инициатива по созданию интеграционных проектов должна исходить от самих предприятий. "Мне кажется более продуктивным, когда инициатива исходит от самих предприятий. Когда они, испытывая внутреннюю экономическую и научно-техническую потребность, находят партнера (россияне в Беларуси, белорусы в России) и начинают взаимодействовать, как, скажем, в случае с выпуском белорусских тракторов в Череповце", - цитирует Рапоту БЕЛТА.