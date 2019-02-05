Россия предложила провести Универсиаду-2023 в Екатеринбурге

Екатеринбург стал официальным претендентом на проведение Универсиады-2023. В российской заявке указана именно столица Среднего Урала - она обошла других претендентов, в числе которых называли, например, Челябинск.

- Уральская заявка уже прошла предварительные слушания в правительстве РФ. В общем, от России выступит Екатеринбург. Сейчас она будет направлена в Международную федерацию университетского спорта, окончательное решение станет известно в марте, - сообщил "РГ" первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

Если российскую заявку утвердят, Екатеринбург отчасти сможет взять реванш за EXPO, ведь Универсиада - весьма значимое международное мероприятие.

Напомним, спортивные международные соревнования среди студентов проводятся Международной федерацией университетского спорта (FISU). Летняя и Зимняя Универсиады, которые проходят каждые два года - аналог Олимпийских игр среди студентов. Кстати, зимняя Универсиада 2019 года пройдет в Красноярске в первой половине марта.