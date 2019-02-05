Видео: В Челябинском зоопарке рысь устроила охоту на коробку

Большие кошки тоже любят коробки. В этом могут лично убедиться посетители челябинского зоопарка, где рысь по кличке Пятнышко устроила охоту на картонный ящик.
Видео кошачьих игр опубликовали в официальном паблике зоопарка.
"Рысь Пятнышко потихоньку осваивается", - пишут представители учреждения.
По словам сотрудников, в коробку для животного положили мясо: рысь должна была проявить смекалку, чтобы добыть его - такой своеобразный вариант охоты.
Рысь, конечно, догадалась, что лакомство где-то внутри, но как его достать - поняла не сразу.