Видео: В Челябинском зоопарке рысь устроила охоту на коробку

Большие кошки тоже любят коробки. В этом могут лично убедиться посетители челябинского зоопарка, где рысь по кличке Пятнышко устроила охоту на картонный ящик.

Видео кошачьих игр опубликовали в официальном паблике зоопарка.

"Рысь Пятнышко потихоньку осваивается", - пишут представители учреждения.

По словам сотрудников, в коробку для животного положили мясо: рысь должна была проявить смекалку, чтобы добыть его - такой своеобразный вариант охоты.

Рысь, конечно, догадалась, что лакомство где-то внутри, но как его достать - поняла не сразу.