РФ и Иран отказались от долларов во взаимных расчетах

Россия и Иран уже сворачивают использование американской валюты при взаимных расчетах. Этот факт констатировал российский посол в Тегеране Леван Джагарян.

Как рассказал дипломат агентству ТАСС, стороны договорились заменить доллар рублем и риалом, а если это невозможно - задействовать евро. По словам Левана Джагаряна, уровень взаиморасчетов в национальных валютах еще предстоит довести до максимально возможных показателей, и для России переход на эту систему предельно важен.

Как ранее писала "РГ", страны Евросоюза создали механизм, позволяющий обойти санкции, которые ввели США за долларовые сделки с Исламской республикой. Пока что Франция, Германия и Великобритания зарегистрировали в Париже посредническую компанию - Инструмент в поддержку торговых обменов, которая позволит легально взаимодействовать с аналогичной компанией, которую должны создать иранцы.