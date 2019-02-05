РФ ждет от БДИПЧ принципиальности в ситуации с наблюдателями на Украине

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич ждет от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ принципиальной оценки по позиции Киева, не допускающего российских наблюдателей на выборы президента Украины.

"Мы видели сегодня не очень решительную ремарку представителя БДИПЧ, который усомнился в том, что отказ пускать российских наблюдателей на территорию Украины во время избирательной кампании соответствует обязательствам Украины по ОБСЕ, - передает РИА Новости заявление российского постпреда. - Это, мягко говоря, очень слабая формулировка".

Россия, по словам Лукашевича, будет добиваться, чтобы БДИПЧ оставалось на той принципиальной позиции, которую оно заняло с самого начала.