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05.02.2019 07:44
Рубрика: В мире

Порошенко пообещал не пустить наблюдателей из РФ на выборы президента

Текст: Игорь Дунаевский

Власти Украины отказались допускать на выборы главы государства российских наблюдателей, даже если они прибудут в составе международной делегации. Об этом украинский президент Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV.

Фото: Евгений Котенко / РИА Новости
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Тему состава делегации от Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подняла первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко, предложившая на законодательном уровне запретить участие граждан России в процессе наблюдения за выборами президента Украины.

Порошенко горячо поддержал ее идею, заявив, что намерен "отдать приказ пограничной службе Украины не впускать" российских наблюдателей. Он гарантировал, что его приказ "будет выполнен".

Выборы президента Украины состоятся 31 марта текущего года. В минувшие выходные украинский ЦИК завершил прием документов от желающих зарегистрироваться в качестве кандидата на высшую должность в стране. Всего заявки подали более 80 претендентов, включая действующего президента Петра Порошенко.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019 Политический кризис на Украине
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