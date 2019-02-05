Порошенко пообещал не пустить наблюдателей из РФ на выборы президента

Власти Украины отказались допускать на выборы главы государства российских наблюдателей, даже если они прибудут в составе международной делегации. Об этом украинский президент Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV.

Тему состава делегации от Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подняла первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко, предложившая на законодательном уровне запретить участие граждан России в процессе наблюдения за выборами президента Украины.

Порошенко горячо поддержал ее идею, заявив, что намерен "отдать приказ пограничной службе Украины не впускать" российских наблюдателей. Он гарантировал, что его приказ "будет выполнен".

Выборы президента Украины состоятся 31 марта текущего года. В минувшие выходные украинский ЦИК завершил прием документов от желающих зарегистрироваться в качестве кандидата на высшую должность в стране. Всего заявки подали более 80 претендентов, включая действующего президента Петра Порошенко.