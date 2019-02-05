Совфед счел русофобией недопуск наблюдателей из РФ на выборы на Украине

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал внесение в Верховную Раду законопроекта о недопуске российских наблюдателей на украинские выборы. Сенатор назвал это показателем отношения нынешней украинской власти к России и демократическим принципам проведения выборного процесса в целом.

Как заявил Цеков в интервью телеканалу RT, "русофобия на Украине - на марше - это суть нынешней верхушки украинского сообщества".

Верховная рада Украины внесла на рассмотрение законопроект об ограничении допуска наблюдателей из Российской Федерации на выборы президента. При реализации данного документа наблюдатели из России не смогут присутствовать на выборах на Украине даже в составе международных миссий, в том числе и в составе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Россия ранее заявила, что готова направить своих наблюдателей и рассчитывает, что украинское руководство допустит российских наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на президентские выборы. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва получила соответствующее приглашение от ОБСЕ. Наблюдатели от Содружества Независимых государств не были приглашены на выборы.

Президентские выборы состоятся на Украине 31 марта 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко, согласно результатам социологических исследований, фаворитом гонки не является, занимая вторую-третью строчку. Разные опросы отдают пальму первенства лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко или шоумену Владимиру Зеленскому.