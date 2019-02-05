Новости

Михалков осудил сцену с шуткой про генерала Карбышева 03:06
Самолеты США снова провели разведку вблизи российских баз в Сирии 02:48
Совфед счел русофобией недопуск наблюдателей из РФ на выборы на Украине 02:40
Экс-глава банка "Открытие" объявлен в розыск за растрату 02:12
МИД направил ноту Франции после заявления Макрона о российских СМИ 01:47
В США один человек погиб в результате взрыва возле торгового центра 01:40
Kia назвала дату старта продаж своей самой роскошной модели. Известны цены 01:18
В Марселе лидер "желтых жилетов" приговорен к 6 месяцам тюрьмы 00:51
В Канаде три человека погибли в результате схода товарного поезда 00:23
СК объявил в розыск за растрату экс-главу банка "Открытие" 00:20
Трамп выдвинул Дэвида Бернхардта на пост главы МВД 04.02.2019
Израильские солдаты застрелили бросившего в них взрывчатку палестинца 04.02.2019
IKEA будет сдавать мебель в аренду 04.02.2019
Появилось видео с места гибели восьми человек при пожаре в Москве 04.02.2019
Чижов: Контактная группа по Венесуэле поможет диалогу власти с оппозицией 04.02.2019
Ушел из жизни композитор Вячеслав Овчинников 04.02.2019
В массовом ДТП под Москвой пострадали три человека 04.02.2019
В ивановском цирке обезьяна укусила за лицо двухлетнюю девочку 04.02.2019
В Петербурге главу района уволили из-за трехметровой сосульки 04.02.2019
Названа дата похорон погибших в ДТП с автобусом под Калугой 04.02.2019
Появилось видео падения Моуринью при выполнении вбрасывания в матче КХЛ 04.02.2019
ПФР рассказал, на сколько должны вырасти пенсионные накопления 04.02.2019
В Петербурге 6 февраля простятся с актером Анатолием Артемовым 04.02.2019
Известный тренер Татьяна Тарасова перенесла операцию 04.02.2019
На Украине резко вырос транзит российского газа 04.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 02:40
Рубрика: Власть

Совфед счел русофобией недопуск наблюдателей из РФ на выборы на Украине

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал внесение в Верховную Раду законопроекта о недопуске российских наблюдателей на украинские выборы. Сенатор назвал это показателем отношения нынешней украинской власти к России и демократическим принципам проведения выборного процесса в целом.

Как заявил Цеков в интервью телеканалу RT, "русофобия на Украине - на марше - это суть нынешней верхушки украинского сообщества".

Фото: REUTERS
Президентские выборы на Украине ничего не изменят

Верховная рада Украины внесла на рассмотрение законопроект об ограничении допуска наблюдателей из Российской Федерации на выборы президента. При реализации данного документа наблюдатели из России не смогут присутствовать на выборах на Украине даже в составе международных миссий, в том числе и в составе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Россия ранее заявила, что готова направить своих наблюдателей и рассчитывает, что украинское руководство допустит российских наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на президентские выборы. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва получила соответствующее приглашение от ОБСЕ. Наблюдатели от Содружества Независимых государств не были приглашены на выборы.

Президентские выборы состоятся на Украине 31 марта 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко, согласно результатам социологических исследований, фаворитом гонки не является, занимая вторую-третью строчку. Разные опросы отдают пальму первенства лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко или шоумену Владимиру Зеленскому.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Выборы президента Украины-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД направил ноту Франции после заявления Макрона о российских СМИ
Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми
Венесуэла пересмотрит свои отношения с европейскими странами
Россияне смогут получать пенсии по старым правилам
Прокуроры изучат техногенную версию гибели дятловцев при наличии зацепок