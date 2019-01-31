Шоумен Зеленский вышел в лидеры президентской гонки на Украине

В лидеры президентской гонки на Украине вышел сатирик и шоумен Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 19 процентов граждан, которые примут участие в выборах 31 марта, свидетельствуют результаты январского опроса социологической группы "Рейтинг".

По данным экспертов, с незначительным отрывом за ним следует лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую поддерживают 18,2 процента респондентов, на третьем месте идет действующий глава государства Петр Порошенко. За него готовы отдать голоса 15,1 процента граждан, которые придут на выборы.

Зеленский показывает относительно более высокие электоральные показатели среди избирателей юга и востока Украины. В Киеве сатирик делит первенство с Порошенко, на Донбассе - с кандидатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко. Со своей стороны, Тимошенко лидирует в центральных районах и на севере страны. На западе она разделяет лидерство с действующим главой государства. Порошенко готовы поддержать избиратели Галичины.

Владимир Зеленский также имеет самый высокий потенциал электорального роста (так называемый "второй выбор"). Его готовы поддержать 7,4 процента избирателей при условии отказа их лидеров от участия в выборах.

Между тем, по оценкам Института анализа и прогнозирования, который также провел опрос в январе, в рейтинге кандидатов на пост президента лидирует руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, за которую проголосовали бы 20,2 процента избирателей, у сатирика Владимира Зеленского - 12,6 процента. При этом рейтинг Юрия Бойко и Петра Порошенко одинаковый - 11,9 процента