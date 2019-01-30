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30.01.2019 22:27
Рубрика: В мире

ЦИК Украины зарегистрировала Зеленского кандидатом на пост президента

Текст: Юрий Когалов

Известный украинский актер и шоумен Владимир Зеленский официально стал кандидатом на пост президента Украины. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. По итогам заседания, прошедшего в среду, было зарегистрировано три кандидата. Помимо Зеленского, представляющего партию "Слуга народа", это самовыдвиженцы Игорь Семешко и Инна Богословская.

Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko
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Таким образом, число кандидатов на пост главы государства достигло 26 человек - рекордное количество в истории страны. Среди них - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, бывший министр обороны и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, лидер "Народного контроля" Дмитрий Добродомов, представитель "Оппозиционного блока - партии мира и развития" Александр Вилкул.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Примечательно, что действующий президент Петр Порошенко, хотя и объявил о намерении участвовать в выборах, пока не зарегистрирован в качестве кандидата. Он намерен пойти на выборы самовыдвиженцем, а не как представитель названной его именем партии "Блок Петра Порошенко". Такое решение, вероятно, обусловлено крайне низким рейтингом партии и многочисленными коррупционными скандалами, в которых замешаны сподвижники Порошенко.

Впрочем, уровень поддержки самого главы государства также оставляет желать лучшего. Если верить результатам социологических исследований, он не является фаворитом предстоящей президентской гонки. Лидером президентского рейтинга на протяжении последних месяцев является экс-премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Напомним, к настоящему времени около четырех десятков человек заявляли о намерении участвовать в выборах президента Украины. Регистрация кандидатов заканчивается 3 февраля.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
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