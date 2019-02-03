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03.02.2019 20:13
Рубрика: В мире

ЦИК Украины принял документы от 83 претендентов на должность президента

Текст: Игорь Дунаевский

Президентская предвыборная борьба на Украине бьет все рекорды по количеству претендентов на высшую должность в стране. После того, как только за воскресенье 12 кандидатов подали документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), их общее число перевалило за 80. Это примерно в 4 раза больше, чем на выборах в 2014 и 2010 годах (23 и 18 претендентов соответственно).

Фото: Евгений Котенко/РИА Новости
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Документы 28 человек уже получили официальную регистрацию в качестве кандидатов, а заявки 22 претендентов были отклонены. В ближайшие дни комиссия обработает остающиеся три десятка заявок и объявит имена тех, кто будет официально допущен на выборы в качестве кандидата.

ЦИК открыл прием документов 31 декабря минувшего года, а 3 февраля - последний день для подачи заявлений. В воскресенье документы в комиссию принес и действующий президент Петр Порошенко, который, согласно результатам социологических исследований, фаворитом гонки не является, занимая вторую-третью строчку. Разные опросы отдают пальму первенства лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко или шоумену Владимиру Зеленскому. Выборы президента на Украине состоятся 31 марта.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019 Политический кризис на Украине
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