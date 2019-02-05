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"Убер" и "Кабифи" уезжают из Барселоны
Правительство региона постановило, что время между заказом машины клиентом и ее подачей должно составлять не менее 15 минут. За нарушение грозит штраф размером 1400 евро. Промежуток может быть продлен до часа, если муниципальные власти сочтут это необходимым. В компании Uber прокомментировали, что "таких ограничений нет больше нигде в Европе", и "они несовместимы с немедленным предоставлением услуг по требованию". В "Кабифи" со своей стороны отметили, что установленные нормы имеют лишь одну цель - изгнать подобные компании из Барселоны и Каталонии в целом.
Власти региона приняли это решение под давлением официальных служб такси, обвиняющих сервисы, которые набирают клиентов через онлайн-приложения, в недобросовестной конкуренции. Их недовольство уже много лет вызывает то, что за лицензию официального перевозчика необходимо выложить от 150 до 220 тысяч евро в зависимости от региона или конкретного города, тогда как те, кто работает с агрегаторами, потратят на это 40-60 тысяч евро. К тому же количество водителей с лицензией, которая нужна для работы с "Убер" и "Кабифи", уже больше, чем положено. Их соотношение с официальными таксистами должно составлять 1 к 30, на самом же деле сегодня оно составляет 1 к 5 (13 тысяч и 66 тысяч соответственно, - прим. "РГ").
Испанские таксисты неоднократно устраивали акции протеста, а две недели назад решились начать бессрочные забастовки, одна из которых прошла в Барселоне, другая - в Мадриде. В каталонской столице забастовка продлилась чуть больше недели. Местных таксистов удовлетворило принятое властями решение о необходимости заранее заказывать машину через "Убер" и "Кабифи". Водители, работающие через эти приложения, тоже выходили на улицы, но так и не смогли добиться отмены ограничения, поэтому обе компании решили приостановить свою работу в Барселоне. Кстати, компания "Убер" уже уходила из города в 2014 году, а возобновила свою деятельность в нем только в 2018-м.
А вот в Мадриде забастовка продолжается. Таксисты ежедневно выходят на улицы, устраивают митинги возле здания Народной партии, что, возможно, связано с тем, что именно в тот период, когда она была у власти, у Испании заработали онлайн-приложения "Убер" и "Кабифи", и на площади Пуэрта-дель-Соль - излюбленном месте для выступлений недовольных. Они даже перекрыли проспект Кастельяна - одну из центральных артерий города, и полиции силой пришлось разгонять такси, эвакуируя машины и штрафуя за "неправильную парковку". С тех пор водители предпочитают оставлять свои машины в гаражах.
Таксисты выдвигают различные условия, на которых они согласны прекратить забастовку. Речь идет о предварительном заказе машин "Убер" и "Кабифи", минимальном расстоянии поездки в пять километров. Но власти Мадридского региона отвергают их, справедливо опасаясь, что это уничтожит онлайн-сервисы. Ответные предложения, например, о минимальном расстоянии в 300 метров для вызова, не устраивают уже таксистов. И выход из кризиса затягивается.
Между тем жители Мадрида обратили внимание на то, что после начала забастовки таксистов дороги стали гораздо свободнее.
От вас ждут чаевых
В официальных такси, как правило, установлены счетчики, на которых указывается текущая стоимость поездки. Зачастую встречаются терминалы для оплаты пластиковой картой. На спинке переднего сиденья должна висеть бумага с информацией о лицензии таксиста, если таковая предусмотрена местными законами. Далеко не все местные водители излучают доброжелательность, зато все ждут чаевых, хотя это остается на усмотрение пассажира. Причем на терминалах оплаты автоматически предлагаемый размер чаевых может доходить до 20-30 процентов от стоимости поездки. И сами таксисты зачастую не торопятся давать сдачу мелочью при оплате наличными.
Подавляющее большинство водителей такси в США, особенно в крупных городах, - это выходцы из других стран. В Нью-Йорке они составляют 96 процентов всех таксистов. В 2016 году в этом мегаполисе даже отменили тест на знание английского для соискателей лицензии.
Местные водители работают около восьми часов в сутки, а более нуждающиеся в деньгах иммигранты - по 12-14 часов. Заработок таксистов колеблется в зависимости от загрузки и региона от 30 до 45 тысяч долларов в год. Нью-Йоркское такси узнаваемого желтого цвета вообще считается отдельной достопримечательностью и обладает эксклюзивным правом останавливаться по взмаху руки пассажира на улицах Манхэттена. Другие сервисы работают только по вызову. Официально таксистов-одиночек в этом городе практически нет. На рынок допущены только таксомоторные компании, для которых количество автомобилей ограничено специальной комиссией, а стоимость каждой отдельной лицензии на машину может достигать астрономических сумм в сотни тысяч долларов.
В последние годы большую конкуренцию таксистам составляют такие сервисы, как Uber. Иногда воспользоваться его услугами можно даже в аэропорту, хотя для этого обычно предусмотрена отдельная и более удаленная стоянка или точка посадки. Зато на стоимости поездки в/из аэропорта можно сэкономить вдвое по сравнению с обычным такси. Кроме того, в Uber водители работают на себя, и машины у них свои, а потому зачастую они чище и ухоженнее, чем у таксомоторных компаний. Наконец, в сервисе можно выбрать конкретного водителя по машине и рейтингу. Водители Uber в среднем зарабатывают около 20-25 долларов в час. При восьмичасовом рабочем дне и занятости пять дней в неделю это составляет около 40 тысяч долларов в год или 3,6 тысячи долларов в месяц.
Водитель в деловом костюме и белых перчатках
Однако работа таксиста в Японии не самая престижная. Наверное, поэтому средний возраст таксиста в Стране восходящего солнца около 65 лет, увидеть на этом месте иностранца или женщину практически невозможно. Для получения лицензии будущему таксисту необходимо пройти серьезные испытания и сдать экзамены, в том числе на знание города и правил общения с клиентами. Тесты, естественно, проводятся на японском языке. Так, в крупном городе Осаке работают около 25 тысяч таксистов, из которых всего трое - выходцы из других государств. Кстати, один из них - наш соотечественник. В свое время он женился на японке.
Таксисты в Японии, пожалуй, как и во всем мире, болтливы и готовы поддержать разговор на любую тему. Правда, шоферы-японцы зачастую не владеют английским и уж тем более русским. В последнее время этот вопрос стараются решить. На носу Олимпиада‑2020 и ожидается много гостей из-за рубежа.
Такси в Японии не спутать ни с какими другими машинами. Они имеют особую раскраску, световые обозначения и маркировку. Местные автопроизводители разработали модели специально для таксомоторных парков. При этом были учтены требования безопасности и возможные пожелания клиентов. Пассажирская дверь открывается автоматически, кресла плотно обтянуты белой старомодной тканью, что лишний раз подчеркивает свежесть и чистоту салона, во время поездки можно зарядить свой смартфон.
Накануне летней Олимпиады в Токио было принято решение разработать для такси принципиально новую машину. Пятиместный кэб цвета индиго напоминает британские такси, но по-своему оригинален и неповторим. Просторная машина с вместительным багажником объемом 401 литр и широкими пассажирскими окнами оборудована левой сдвижной дверью с увеличенным входным проемом. Внимательные японцы также предусмотрели возможность перевозки людей с ограниченными возможностями на инвалидных колясках. На улицах Токио уже вовсю бегают такие авто. А в планах внедрение беспилотных такси, которые прошли испытания несколько лет назад. Для вызова такой машины потребуется обычное приложение на смартфоне: клиент указывает место назначения и ждет авто, а открытие двери, оплата по счету и многие другие манипуляции будут проводиться при помощи гаджета. Такой автомобиль способен ориентироваться в пространстве и видеть препятствия на дороге, благодаря установленным на нем многочисленным сенсорам, видеокамерам, а также GPS-устройству.
Поймать такси на японских улицах не составит труда. Приложениями японцы пока пользуются не очень активно, а популярный в России Uber вообще не пускают на местный рынок. Так что нужно просто поднять руку вверх - и машина даже из среднего ряда рванет к тебе наперерез остальным участникам движения.
Очередь на много лет вперед
Так что нынешние парижские таксисты - это, в основном те, кто перекупил лицензии у своих старших коллег, которые в свою очередь приобретали у счастливчиков, получивших их в свое время от государства, заплатив лишь небольшие налоги. На открытом рынке лицензия стоит в среднем от 115 до 125 тысяч евро. Заметим, что раньше - до нашествия эрзац-такси американской компании Uber, заказ которых осуществляется исключительно со смартфонов и айпадов, лицензии были гораздо дороже. Лет пять-шесть назад расценки доходили до 240-260 тысяч евро.
С понедельника до субботы поездка на такси с 10.00 до 17.00 включительно обойдется в 1,10 евро за километр пробега, а после этого времени, в воскресенье и по праздникам с 7.00 до 24.00 - 1,29 евро, из аэропортов действуют фиксированные расценки.
Uber пользуется большим спросом, и профессиональные таксисты регулярно обвиняют сервис в "недобросовестной конкуренции". Летом 2016 года судебным решением компания была оштрафована на 800 тысяч евро за незаконное предоставление транспортных услуг и за привлечение к работе непрофессиональных водителей, были и другие крупные штрафы.
Такси - это роскошь
Самые дорогие в этом плане города Рим, Милан, Палермо, Падуя и Венеция. Венецианское водное такси бьет все рекорды - заказ по телефону стоит плюс 4 евро к сумме проезда, а передвижение по городу обойдется от 50 евро. Особенность итальянского таксомоторного рынка состоит в том, что число лицензий, необходимых каждому водителю, жестко ограничено властями, и может обойтись таксисту от 180 до 200 тысяч евро в зависимости от города. Именно поэтому итальянские таксисты крайне ревностно и агрессивно относятся к новым игрокам на рынке, таким как Uber , против которого они устроили всеобщее "восстание", оккупировав улицы крупных городов. В итоге суд принял решение о незаконности приложения по вызову такси Uber из-за несправедливой конкуренции, обязав компанию в течение 10 дней прекратить деятельность в Италии, либо выплатить властям неустойку в 10 тысяч евро в день или 3,5 миллиона евро в год.
Извоз по-итальянски имеет свои особенности, которые полезно знать несведущим туристам. Нельзя поддаваться на призывные возгласы "Такси! Такси!" в аэропорту или возле достопримечательностей. За поездку на машине частников предусмотрен штраф от 500 до 800 евро. Официальное такси легко распознать по "шашечкам", номеру на боковой двери и надписи Servizio Pubblico. В официальные такси установлены счетчики, а кроме того, специальная табличка расскажет о тарифах на нескольких языках.
Зеленый свет налогам
В Софии заметно снизилось количество такси, хотя услуги водителей востребованы. Раньше здесь числилось свыше 6000 таксомоторов, сейчас около 5000. Власти намерены отсечь от оказания услуг незарегистрированных водителей, которых зачастую контролировал криминал, сообщает портал 24chasa.bg.
В январе 2017 года в Болгарии вступил в силу закон о местных налогах, который напрямую затронул таксистов. В Софии патентный налог составляет 435 евро, в Варне - 358. Таксисты считают этот налог чрезмерно высоким, не учитывающим расходы на ремонт автомашин и на топливо.
"Водитель должен платить государству, еще не заработав деньги извозом", - возмущается руководитель независимого профсоюза "Авто-94" Димчо Иванов. Кроме того, в Софии таксисты требуют увеличения тарифов на перевозку пассажиров, а также выделения для такси около 25 процентов от общего числа платных мест на стоянках города. Профсоюзы хотят блокировать движение транспорта, если муниципалитет не согласится с их требованиями.
Под натиском местных перевозчиков, которые стали нести убытки, фактически вынуждена была покинуть Болгарию компания Uber. Дневной тариф на такси составляет 0,23 евро за километр, а ночной - 0,29 евро.
Агрегаторам готовят закон
Агрегаторы оптимизировали загрузку такси, машина сегодня приезжает за 3-5 минут. Упала стоимость поездки. Средний чек снизился с 650 рублей в 2015 году до 450 рублей в 2018 году.
"Это детище современных информационных технологий. А будущее за беспилотными такси, где, разумеется, будут агрегаторы", - уверен глава Союза пассажиров Кирилл Янков".
Однако при очевидных плюсах есть и негативные моменты. Агрегаторы не несут ответственности перед пассажирами. Не контролируют время работы водителя на линии. Он может работать круглыми сутками и все равно получать новые заказы.
Впрочем, здесь недавно появился просвет. Один из агрегаторов заявил, что будет контролировать и скорость на маршруте (за ее превышение водителя "открепят" от агрегатора), и продолжительность работы за рулем. Теперь у этого агрегатора будет конкурентное преимущество - пассажиры начнут отдавать предпочтение безопасной поездке. Значит, придется подтягиваться и другим. Правда, они могут перебить это преимущество снижением цен и выиграть на обороте, не исключают эксперты. И безопасность продолжит "стоять на обочине". А все потому, что отсутствует единое регулирование деятельности агрегаторов.
В случае с агрегаторами в других областях уже начали происходить позитивные изменения. С 1 января вступил в силу закон, который обязал продавцов онлайн сообщать потребителю и агрегатору достоверную информацию о себе и также размещать ее на своих сайтах. На агрегаторов возлагается ответственность за убытки потребителя из-за недостоверных сведений о товаре либо продавце. Кроме того, установлены случаи, в которых агрегатор по требованию потребителя обязан вернуть сумму предварительной оплаты товара (услуги). До принятия закона какой-либо специальной ответственности перед потребителями у агрегаторов онлайн-торговли не существовало.
Всероссийский союз страховщиков направил письмо в Госдуму, в Минэкономразвития, Минтранс и Минфин с предложениями по такси-агрегаторам. Например, "вшивать" в мобильные приложения сервисов функции тахографа, чтобы вовремя обнаруживать переработки водителей. И запретить агрегаторам регулировать тарифы на поездки пассажиров, а плату за услугу передачи заказа сделать фиксированной, не зависящей от стоимости. Агрегаторы с этим, разумеется, не согласны. Но уже хорошо, что в России начали обсуждать возможные варианты цивилизованного рынка пассажирских перевозок с участием такси-агрегаторов.
Уже прошел первое чтение и законопроект "О такси" в Госдуме. До 19 февраля депутаты принимают предложения по его корректировке. Общероссийское объединение пассажиров ведет речь о соблюдении режима труда и отдыха водителями. О страховании ответственности перевозчика за жизнь и здоровье пассажиров на два миллиона рублей.
Новый закон о такси, говорит руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус, добавит регионам обязанность контролировать рынок. В том числе и полномочия по контролю за агрегаторами.