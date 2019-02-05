Россия и Беларусь пересмотрят запреты на поставки продуктов

Вице-премьеры России и Беларуси Алексей Гордеев и Михаил Русый на встрече договорились о том, что Россельхознадзор и ветеринарная служба Беларуси пересмотрят действующие ограничения во взаимных поставках продуктов питания.

"Основной задачей на 2019 год остается снятие барьеров, включая поставки молочной продукции. Нам необходимо максимально минимизировать фальсификат и квазитранзит из Республики Беларуси через Россию в ЕАЭС, что порой приводит к вынужденному введению "драконовских" мер", - сказал Гордеев.

Чтобы избежать этого, стороны договорились пересмотреть действующие взаимные ограничения "на предмет обоснованности запретов". Об итогах работы руководство двух стран проинформируют к 1 марта. Кроме того, Алексей Гордеев предложил ввести механизм предоставления банковской гарантии при передвижении товаров внутри ЕАЭС. По его мнению, это могло бы послужить профилактикой квазитранзита грузов.

Сотрудничество двух стран будет продолжено не только в сфере поставок продуктов питания. Так, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что министерство рассматривает возможность предоставления субсидий российским аграриям для покупки белорусской техники.