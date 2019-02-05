Россия поднялась на одну строчку в рейтинге Кубка Дэвиса

Опубликован рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса. Сборная России, которая впервые за два года пробилась в Мировую группу турнира, поднялась с 22-го на 21-е место.

В первой десятке изменений не произошло. Лучшей остается Франция, вслед за которой идут действующие победители Кубка Дэвиса хорваты, замыкают тройку лидеров аргентинцы.

Также стало известно, что Россия будет в третьей корзине при жеребьевке основного этапа Кубка Дэвиса, которая пройдет 14 февраля. Мы попали в компанию к Канаде, Японии, Колумбии, Голландии и Чили.

Следующий розыгрыш финальной стадии Кубка Дэвиса впервые в истории пройдет по новым правилам. Сроки проведения турнира сократились с четырех до одной недели, а матчи примет один город - Мадрид.