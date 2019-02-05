Российский спортивный комментатор озвучит фильм Кэмерона и Родригеса

Уже 7 февраля начинаются превью-показы нового масштабного фантастического боевика "Алита: боевой ангел", ради которого объединились мастера-визионеры Джеймс Кэмерон ("Титаник", "Аватар") и Роберт Родригес ("От заката до рассвета", "Город грехов").

Киноманы всей планеты ждут выхода фильма, в котором снялись Роза Салазар, Кристоф Вальц, Дженнифер Коннелли, Махершала Али, Эд Скрейн и другие. В России полноценный прокат начинается 14 февраля. В фильме рассказывается о том, как в будущем кибер-доктор Идо находит на свалке Железного города брошенную Алиту и забирает ее в свою клинику. Когда Алита приходит в себя, она ничего не помнит. И пока она учится жить на улицах Железного города, Идо пытается оградить Алиту от таинственного прошлого. Однако ее новый друг Уго предлагает девушке помощь в возвращении ее воспоминаний. Смертоносные силы не дремлют и приходят за Алитой. Именно тогда девушка-киборг обнаруживает, что у нее есть экстраординарные боевые способности, и она, по сути, суперженщина.

В картине представлен новый вид спорта - моторбол, которым увлекается главная героиня. Соревнования по моторболу в российской версии фильма комментирует популярный теле- и радиоведущий Георгий Черданцев, который на главных каналах страны освещает самые яркие спортивные мероприятия.

"Признаюсь, что работа по дубляжу была не из легких, - говорит Георгий Черданцев. - Я знаю звучащий в англоязычной версии голос комментатора, известного по репортажам по боксу, его превзойти просто невозможно, поэтому я понимал всю ту ответственность, которая возложена на меня. Честно, во время работы была колоссальная нагрузка на голос, я устал больше, чем за время ведения полуторачасового репортажа. Но я очень рад быть причастным к этому фильму. Я видел только фрагменты и эпизоды, которые сам озвучивал, и это снято настолько круто, что хочется уже побыстрее посмотреть ленту целиком".