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Рубрика: Экономика

Росстандарт утвердил первый национальный стандарт для интернета вещей

Росстандарт утвердил первый в России национальный стандарт "интернета вещей" (IoT). Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ Росстандарта.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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По информации агентства, документ предлагает утвердить предварительный национальный стандарт РФ ПНСТ-2019 "Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи данных на основе узкополосной модуляции радиосигнала NB-Fi". При этом начнет действовать он с 1 апреля этого года и продлится до 1 апреля 2022 года.

Отмечается, что стандарт NB-Fi (Narrow Band Fidelity) основан на российской технологии, позволяющей создавать беспроводные сети обмена данными между модемами и базовыми станциями. Причем применение такой технологии в устройствах способствует устойчивой дальности передачи данных до 10 км при плотной городской застройке (и до 30 км в сельской местности).

В ближайшее время, по данным агентства, будет проводиться систематический мониторинг и оценка применения стандарта, что "позволит набрать необходимый практический опыт рыночного применения стандарта до момента перевода в статус ГОСТа".

Напомним, ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал "Российской газете" о новой системе контроля качества, введении штрафов за обман с ГОСТами, а также масштабной ревизии экзотических сертификатов.

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