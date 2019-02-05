Новости

В Сочи уличные художники в память о Децле создали граффити 10:55
Медведев поздравил кинодраматурга Рустама Ибрагимбекова с юбилеем 10:53
19-летний сноубордист Дмитрий Логинов стал чемпионом мира 10:53
Пушков нашел довод против передачи Курил Японии 10:53
В 43 регионах зафиксировано превышение эпидпорогов по гриппу и ОРВИ 10:49
Умерла звезда фильма "Создание из Черной лагуны" Джули Адамс 10:45
США обвинили Россию в нарушении норм ВТО 10:41
В Кузбассе ликвидировали цех по изготовлению боеприпасов 10:41
В Кировской области проверят данные об избиении педагогом ученика 10:40
В Приангарье введут режим повышенной готовности из-за химугрозы 10:39
Росстандарт утвердил первый национальный стандарт для интернета вещей 10:38
В Петербурге ребенок загорелся от газовой плиты 10:33
Британская делегация впервые посетит российский Крым 10:31
В Приморье на капитана судна из Японии завели дело за вылов краба 10:30
Белорусский экспорт товаров достиг $33,7 млрд 10:28
Видео: Заснувший за рулем водитель устроил пожар на трассе 10:27
Лавров: Россия и Таджикистан обсудят новые проекты в энергетике 10:24
Владимир Путин поздравил буддистов с Новым годом 10:23
В Совфеде оценили идею разместить ракеты США на Курилах 10:20
Роструд напомнил россиянам о сокращенном рабочем дне 22 февраля 10:19
Рассекречен гранатометно-огнеметный комплекс "Смесь" 10:16
Умерла актриса Гуранда Габуния 10:15
В Приморье проверят, разбудили ли лесорубы спящего медведя 10:03
ВТБ обогнал в 4 раза Сбербанк по привлечению валюты у населения в декабре 10:00
В Пензе загорелся крупный автосалон 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 10:19
Рубрика: Общество

Роструд напомнил россиянам о сокращенном рабочем дне 22 февраля

В Роструде напомнили, что рабочая пятница, 22 февраля, будет сокращенным днем.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Топилин назвал причины безработицы среди молодежи

В этот день продолжительность работы будет сокращена на один час, причем это касается россиян со стандартным графиком пятидневной рабочей недели. Такое пояснение дал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, чьи слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что в этом году дополнительного выходного по случаю празднования Дня защитника отечества в феврале не будет. Напомним, День защитника Отечества 23 февраля выпал в этом году на субботу, в связи с чем было принято решение перенести нерабочий день на 10 мая.

В результате в мае у россиян будут выходные с 1 по 5 число, а также с 9 по 12 мая. Впрочем, и перед этими праздничными датами у россиян также будут длинные выходные - с 8 по 10 марта.

Общество Ежедневник Праздники Экономика Работа Правительство Минтруд Роструд Все о выходных и праздниках
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роструд напомнил россиянам о сокращенном рабочем дне 22 февраля
Совфед счел русофобией недопуск наблюдателей из РФ на выборы на Украине
Японские СМИ оценили военный потенциал южных Курил
Мадуро предсказал будущее Гуайдо
Экс-глава банка "Открытие" объявлен в розыск за растрату