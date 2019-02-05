Роструд напомнил россиянам о сокращенном рабочем дне 22 февраля

В Роструде напомнили, что рабочая пятница, 22 февраля, будет сокращенным днем.

В этот день продолжительность работы будет сокращена на один час, причем это касается россиян со стандартным графиком пятидневной рабочей недели. Такое пояснение дал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, чьи слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что в этом году дополнительного выходного по случаю празднования Дня защитника отечества в феврале не будет. Напомним, День защитника Отечества 23 февраля выпал в этом году на субботу, в связи с чем было принято решение перенести нерабочий день на 10 мая.

В результате в мае у россиян будут выходные с 1 по 5 число, а также с 9 по 12 мая. Впрочем, и перед этими праздничными датами у россиян также будут длинные выходные - с 8 по 10 марта.