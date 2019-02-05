Самолеты США снова провели разведку вблизи российских баз в Сирии

Boeing RC-135U военно-воздушных сил США провел в понедельник разведку вдоль побережья Ливана и Сирии. Самолет, вылетевший с авиабазы на острове Крит, исследовал восточную часть акватории Средиземного моря.

Об этом свидетельствует авиационный ресурс PlaneRadar. По его данным, в это же время другой американский самолет - Boeing RC-135V - изучал воздушное пространство неподалеку от российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ в порту Тартус. Полет проходил на высоте около тысяч метров, пишет РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет вблизи авиабазы Хмеймим. При этом он периодически приближался к авиабазе и базе материально-технического обеспечения ВМФ России.

В последнее время специалисты отмечают возросшую активность иностранных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов.