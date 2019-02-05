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05.02.2019 14:08
Рубрика: Экономика

Сбербанк поднял ставки по потребительским кредитам

Текст: Татьяна Шадрина
В Сбербанке закончились "новогодние акции" по потребкредитам. Как следует из кредитных условий, опубликованных на сайте банка, ставки потребительского кредита сроком до пяти лет выросли в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.).
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

В рамках базовых условий (если вы не являетесь зарплатным клиентом или не получаете пенсию на карту Сбербанка) ставка по кредиту на сумму от 300 тысяч рублей до миллиона теперь от 13,9 процента до 17,9 процента. То есть, если при таких условиях вы возьмете кредит в 300 тысяч на три года (при ставке в 13,9 процента), то в месяц придется платить по 10 тысяч 239 рублей.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Для тех, у кого есть зарплатный или пенсионный счет, в Сбербанке ставка по кредиту на эту же сумму - от 12,9-17,9 процента. Для таких клиентов за кредит на 300 тысяч сроком на три года (с процентной ставкой в 12,9) придется ежемесячно платить по 10 тысяч 94 рубля.

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