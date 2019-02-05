Сбербанк поднял ставки по потребительским кредитам

В рамках базовых условий (если вы не являетесь зарплатным клиентом или не получаете пенсию на карту Сбербанка) ставка по кредиту на сумму от 300 тысяч рублей до миллиона теперь от 13,9 процента до 17,9 процента. То есть, если при таких условиях вы возьмете кредит в 300 тысяч на три года (при ставке в 13,9 процента), то в месяц придется платить по 10 тысяч 239 рублей.

Для тех, у кого есть зарплатный или пенсионный счет, в Сбербанке ставка по кредиту на эту же сумму - от 12,9-17,9 процента. Для таких клиентов за кредит на 300 тысяч сроком на три года (с процентной ставкой в 12,9) придется ежемесячно платить по 10 тысяч 94 рубля.