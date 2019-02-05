Сенат США выступил против поспешного вывода войск из Сирии

В понедельник сенат США проголосовал за внесение поправки в законопроект о внешней политике, который будет рассмотрен на этой неделе. Данная поправка, предложенная Митчем Макконнеллом, предостерегает президента США от "поспешного" вывода войск из Сирии и Афганистана.

За проголосовали 70 сенаторов, против выступили 26. Перед голосованием Макконнелл особо подчеркнул важность миссии США в Сирии и Афганистане. По его словам, когда речь идет о национальной безопасности и интересах Америки, "некоторые обстоятельства требуют не только использования важных дипломатических инструментов, но и прямого участия Соединенных Штатов", - цитирует "Интерфакс".

Данная поправка призывает администрацию президента удостовериться, что были выполнены определенные условия "для прочного поражения Аль-Каиды (запрещена в РФ) и ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), прежде чем инициировать вывод американских сил из Сирии или Афганистана.

Напомним, в конце декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении вывести войска США из Сирии. По его мнению, задача военных - уничтожение ДАИШ - выполнена.

На минувшей неделе Трамп озвучил условия вывода американских военных из Афганистана. По его словам, это будет сделано при достижении мирных договоренностей по урегулированию в стране.