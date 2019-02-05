Сервисы госуслуг помогут в особых жизненных ситуациях

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых к 2021 году будут разработаны специальные электронные суперсервисы предоставления госуслуг. Речь идет о том, что государство предоставит человеку все необходимые документы, справки и пособия в режиме онлайн по одному обращению.

В крупных городах России люди уже много лет пользуются госуслугами в электронном виде. Например, сейчас можно подать заявление на получение свидетельства о рождении ребенка, но идти за этим свидетельством все равно придется в ЗАГС с бумажными документами. Предполагается, что к 2021 году благодаря суперсервисам оказание подобных услуг полностью перейдет в электронный вид.

Понять механизм работы суперсервисов можно также на примере регистрации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Ранее о совместной инициативе минкомсвязи и ЦБ перевести регистрацию дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в электронный вид "Российской газете" рассказывал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин.

Пилотный проект по переводу регистрации ДТП в электронный вид начнется уже этой осенью

По словам Паршина, приложение, через которое можно зафиксировать ДТП, будет интегрировано с инфраструктурой электронного правительства. "Оно сможет запрашивать данные из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и те сведения, которые там содержатся. В частности, номер водительского удостоверения, на основании которого будет подгружаться информация из автоматизированной информационной системы Российского союза страховщиков о страховом полисе", - сказал Максим Паршин.

Пилотный проект в этом направлении должен начаться осенью этого года в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Помимо регистрации нарушений ПДД, суперсервисы будут включать такие направления, как рождение ребенка, получение пособий и льгот, регистрация бизнеса, разрешения для него и господдержка, поступление в ВУЗ онлайн, строительство, переезд в другой регион и другие.

Также были утверждены требования к разработке "дорожных карт" по направлениям развития сквозных цифровых технологий. Ответственным исполнителем была определена госкорпорация "Росатом", которая проведет конкурсы по отбору операторов разработки "дорожных карт" для каждой из девяти ключевых сквозных цифровых технологий, входящих в нацпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации".