Северный магнитный полюс Земли смещается к России

Американские ученые обнаружили смещение северного магнитного полюса Земли к России. Причем этот процесс ощутимо ускоряется.

Как сообщает ТАСС, такой дрейф полюса может вызвать определенные проблемы.

Ученые подсчитали, что с 1831 года, когда начался мониторинг в канадской арктической зоне, полюс планеты сместился на 2,25 тысячи километров по направлению к Сибири. В 2000 году скорость этих изменений возросла более чем в три раза. В связи с этим ученым пришлось даже раньше обычного пятилетнего срока скорректировать так называемую мировую магнитную модель WMM.

Специалисты связывают происходящее с турбулентностью во внешнем земном ядре, состоящем из жидкой смеси железа и никеля и даже сравнивают ее с погодными изменениями.

Такой полюсный дрейф может оказать влияние на работоспособность компасов и смартфонов. Однако спутниковая система GPS от происходящего не страдает. Также ученые уверяют, что дрейф магнитного полюса не представляет опасности для жителей Земли.