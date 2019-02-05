"Северсталь" с итальянцами будут делать трубы для нефтяной отрасли

"Северсталь" начнет выпускать бесшовные трубы для нефтяной отрасли. Делать это он будет совместно с итальянской компанией "Tenaris", с которой подписано соответствующее соглашение.

Совместное предприятие будет создано в городе Сургут. Доля российской компании в нем будет 51 процент, итальянской - 49 процентов. Объем инвестиций в новое производство составит 240 миллионов долларов. Выпускать труб оно будет 300 тысяч тонн в год.

Реализовываться проект будет после того, как регулирующие ведомства дадут все положенные разрешения.