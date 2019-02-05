Штрафы за незаконные операции с драгоценностями вырастут в 50 раз

Новости

Сенат Конгресса США одобрил во вторник подавляющим числом голосов 00:51
Польша объявила о создании кибервойск 00:43
Контрабандисты попытались вывезти из Турции 1200-летнюю Библию 00:22
В Москве арестовали начальника таможенного ОБЭПа 05.02.2019
Сергея "Паука" Троицкого накажут за экстремизм 05.02.2019
На севере Москвы потушили загоревшийся ангар 05.02.2019
УЕФА рассмотрит возможность отмены правила гостевого гола 05.02.2019
В Сирии боевики готовят провокацию с хлором с помощью "Белых касок" 05.02.2019
РФ ждет от БДИПЧ принципиальности в ситуации с наблюдателями на Украине 05.02.2019
Минтранс назвал условия закупки новых автобусов для муниципалитетов 05.02.2019
В Подмосковье при пожаре погибли двое детей 05.02.2019
В Совфеде ответили на слова Порошенко о причинах бедности украинцев 05.02.2019
Арестован владелец автобуса, перевернувшегося под Калугой с детьми 05.02.2019
Мексиканцы сняли рекламный ролик с УАЗ "Хантер" 05.02.2019
В Минкомсвязи оценили предложение ФАС о предустановке ПО на телефоны 05.02.2019
Медведчук назвал уголовное дело против него политическими репрессиями 05.02.2019
Иран и Сирия договорились продолжить борьбу с террористами 05.02.2019
На площади Согласия в Париже полиция применила слезоточивый газ 05.02.2019
В ДТП в Карачаево-Черкесии погибли два человека и четверо ранены 05.02.2019
В Петербурге нашли источник неприятного запаха 05.02.2019
Банк России спрятал языки у двуглавого орла на своем новом логотипе 05.02.2019
В России вырос спрос на подержанные Toyota Corolla 05.02.2019
Жонглировавшие ребенком в Малайзии россияне обучали его гимнастике 05.02.2019
В Туле столкнувшиеся автомобили сбили трех пешеходов 05.02.2019
В США не нашли следов "практического влияния" на выборы в конгресс 05.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 23:40
Рубрика: Власть

Прошла золотая пора

Штрафы за незаконные операции с драгоценностями вырастут в 50 раз
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск № 25(7783)
За незаконные операции с драгметаллом, камнями, жемчугом и ювелирными украшениями из них штрафы вырастут в 24 раза для физлиц, в 50 раз - для должностных и в 20 раз - для юрлиц. Это предполагает законопроект правительства, внесенный 5 февраля на рассмотрение в Госдуму.

Кабмин предложил новую редакцию статьи 19.14 КоАП. Сейчас из нее следует, что нарушение правил в этой сфере влечет штраф для физлиц до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - до 15 тысяч рублей, для юрлиц - до 50 тысяч. Такое наказание премьер-министр Дмитрий Медведев назвал незначительным: "Зачастую выгоднее заплатить штраф, чем соблюдать требования".

В итоге правительство предложило поднять максимальную штрафную санкцию до 120 тысяч для физлиц, до 750 тысяч для ИП и до миллиона рублей для юрлиц. Кроме того, предлагается конфисковывать оборудование у тех, кто занимается самовольной добычей. В этом случае также будет грозить штраф: до 170 тысяч для физлиц, до миллиона рублей для ИП и до полутора миллионов для юрлиц.

Комитет Госдумы одобрил законопроект о борьбе с нелегальными лесорубами

80 процентов нарушений связано с учетом, хранением и инвентаризацией драгметаллов и камней, с недостоверной отчетностью по их движению, что чаще всего является показателем контрафактной и контрабандной деятельности. За подобные нарушения в 2017-2018 годах выписаны штрафы на 26 миллионов рублей, а ежегодный ущерб федеральному бюджету от незаконной торговли украшениями только в Северо-Кавказском и Южном ФО составляет более миллиарда рублей.

Случаев привлечения граждан, ИП и организаций по статье 19.14 не так много, куда чаще возбуждают дела по 171-й или 191-й статье УК РФ за незаконную предпринимательскую деятельность или оборот драгметаллов, камней или жемчуга, говорит партнер компании "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов. Причина - в низком уровне контроля над деятельностью организаций, вовлеченных в очистку и производство украшений в малых количествах. Ведь пока размер ущерба не может быть признан крупным (это полтора миллиона рублей), на такие дела закрывают глаза, но если рубеж преодолен, то вероятность возбуждения дела существенно возрастает, поясняет юрист. "Повысит ли интерес правоохранительных органов повышение штрафов - вопрос открытый, но как минимум до усиления контроля над рынком с введением лицензирования существенного роста дел ждать не стоит", - заключает он.

Власть Работа власти Правительство Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев отметил русофобскую направленность политики Евросоюза
Шойгу обозначил сроки разработки наземного "Калибра" и новой ракеты
РФ и Иран отказались от долларов во взаимных расчетах
В Госдуме назвали цель "минирования" с территории Украины
Генпрокуратура Украины усмотрела в заявлениях Медведчука госизмену