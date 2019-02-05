Штрафы за незаконные операции с драгоценностями вырастут в 50 раз

За незаконные операции с драгметаллом, камнями, жемчугом и ювелирными украшениями из них штрафы вырастут в 24 раза для физлиц, в 50 раз - для должностных и в 20 раз - для юрлиц. Это предполагает законопроект правительства, внесенный 5 февраля на рассмотрение в Госдуму.

Кабмин предложил новую редакцию статьи 19.14 КоАП. Сейчас из нее следует, что нарушение правил в этой сфере влечет штраф для физлиц до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - до 15 тысяч рублей, для юрлиц - до 50 тысяч. Такое наказание премьер-министр Дмитрий Медведев назвал незначительным: "Зачастую выгоднее заплатить штраф, чем соблюдать требования".

В итоге правительство предложило поднять максимальную штрафную санкцию до 120 тысяч для физлиц, до 750 тысяч для ИП и до миллиона рублей для юрлиц. Кроме того, предлагается конфисковывать оборудование у тех, кто занимается самовольной добычей. В этом случае также будет грозить штраф: до 170 тысяч для физлиц, до миллиона рублей для ИП и до полутора миллионов для юрлиц.

80 процентов нарушений связано с учетом, хранением и инвентаризацией драгметаллов и камней, с недостоверной отчетностью по их движению, что чаще всего является показателем контрафактной и контрабандной деятельности. За подобные нарушения в 2017-2018 годах выписаны штрафы на 26 миллионов рублей, а ежегодный ущерб федеральному бюджету от незаконной торговли украшениями только в Северо-Кавказском и Южном ФО составляет более миллиарда рублей.

Случаев привлечения граждан, ИП и организаций по статье 19.14 не так много, куда чаще возбуждают дела по 171-й или 191-й статье УК РФ за незаконную предпринимательскую деятельность или оборот драгметаллов, камней или жемчуга, говорит партнер компании "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов. Причина - в низком уровне контроля над деятельностью организаций, вовлеченных в очистку и производство украшений в малых количествах. Ведь пока размер ущерба не может быть признан крупным (это полтора миллиона рублей), на такие дела закрывают глаза, но если рубеж преодолен, то вероятность возбуждения дела существенно возрастает, поясняет юрист. "Повысит ли интерес правоохранительных органов повышение штрафов - вопрос открытый, но как минимум до усиления контроля над рынком с введением лицензирования существенного роста дел ждать не стоит", - заключает он.