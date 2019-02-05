Штык - молодец: Почему фашисты боялись рукопашной с красноармейцами

Уже в самом начале Великой Отечественной войны солдаты вермахта столкнулись с удивительным "супероружием" русских под названием "рукопашная". Она выручала красноармейцев в самых безвыходных ситуациях.

Казалось бы, сейчас афоризм Суворова "Пуля - дура, штык - молодец" звучит легкомысленно, как бравада. Хотя понятно, что родился он во времена, когда огнестрельное оружие было весьма несовершенно. Однако история показала, что свою актуальность изречение не потеряло и через века.

В Великую Отечественную войну рукопашные схватки сыграли очень важную роль. Они продемонстрировали не только великолепную физподготовку советских солдат, но, что главное, их абсолютное моральное превосходство над противником.

Любопытный материал на эту тему на основе архивных документов опубликовал журнал "Армейский стандарт".

Штыковой бой был возведен в особый вид военного искусства еще в царской армии. К счастью, армия советская не прервала эту традицию и обогатила ее новыми наработками.

Еще накануне Великой Отечественной войны в 1938 году было издано "Наставление по подготовке к рукопашному бою". А буквально через три года специалисты выпустили новые методички по рукопашному бою с учетом опыта Халхин-Гола и финской войны.

От теории наши солдаты быстро перешли к практике. Уже 25 июня 1941 года, прорывая окружение в районе белорусской деревни Мельники, бойцы в рукопашном сражении полностью уничтожили расчеты двух батарей немецкой дивизионной артиллерии.

Понятно, что действовали так красноармейцы зачастую потому, что иного пути не было. Ведь схватка лицом к лицу сводила на нет все превосходство противника в вооружении. Только штык, мгновенная реакция и ярость. И здесь-то враг дал слабину.

Тенденцию уловило и военное руководство. В 1942 году вышло наглядное пособие генерала-майора А.А.Тарасова "Уничтожай врага в рукопашной схватке".

Вступление книги очень показательно: "Смертельный и коварный враг Вашей Родины - германский фашизм - до зубов вооружен огневыми и техническими средствами войны. Вместе с тем немецко-фашистские полчища избегают встречи с нами в рукопашных схватках, ибо наши бойцы показали, что не было и нет им равных по отваге и ловкости в рукопашном бою".

В пособии автор призывает бойцов "владеть штыком в рукопашной схватке по-суворовски" и подробно разбирает приемы боя с винтовкой и саперной лопатой.

Поясняет генерал-майор и как приблизиться к противнику на удобное для рукопашного боя расстояние: "Атакуя врага, заставь его с расстояния 35-45 метров своими меткими бросками гранаты совершенно прекратить огонь; сблизившись с противником, уничтожай оставшихся в живых пулей, штыком и прикладом".

Эта тактика приводила немцев в ужас. Тем более что дрались советские солдаты с остервенением. Приходилось "храбриться" с помощью спиртного. Но алкоголь здесь скорее вредил, чем помогал.

А вот сухая статистика: за весь период Великой Отечественной войны более двух третей всех боев на передовой переходили в рукопашную по инициативе советских солдат.

Мастерских в этих схватках красноармейцы пользовались саперными лопатками.

Вот какие советы дает на этот счет генерал-майор Тарасов: "Все отбивы и удары лопатой производи быстро, слитно и резко. Одновременно с захватом левой рукой винтовки противника быстро сближайся и бей лопатой по голове справа или слева".

Можно встретить в его методичке и инструкции, как обезоружить врага голыми руками.

Впрочем, находчивость и отвага наших солдат выходила за рамки самых обстоятельных пособий.

Так, в марте 1945 года близ немецкого городка Нейсе во время рукопашной у бойца Василия Ватамана выбили винтовку из рук. Он не растерялся и пустил в дело подвернувшийся под руку использованный фаустпатрон. Импровизированной булавой Василий оглушил двух немцев.