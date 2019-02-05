В американском городе Парк Сити продолжается объединенный чемпионат мира по сноуборду и фристайлу. За звания лучших на планете сражаются около 700 спортсменов из 36 стран.

Первую золотую медаль в копилку сборной России принес 19-летний сноубордист Дмитрий Логинов. Во многом сенсационная победа случилась в параллельном гигантском слаломе.

В финальном заезде Дмитрий оказался быстрее словенца Тима Мастнака, который упал в начале спуска.

Еще один россиянин Вик Уайлд в заезде за третье место уступил немцу Штефану Баумайстеру.

После завершения соревнований Логинов не смог скрыть эмоций:

- До сих пор не могу в это поверить! Мне всего 19 лет. Я самый молодой чемпион за все время, и это просто невероятно! Приходилось часто кататься в таких условиях много раз, поэтому я был хорошо подготовлен к старту. Знал, что мне нужно преуспевать в квалификации, и я смог это сделать, и теперь я - лучший в мире!

Логинов совершил головокружительный взлет - на Олимпиаде-2018 он финишировал последним, а спустя год стал новым королем

Интересно, что с доской для сноуборда Логинов подружился еще в школе, когда в десятилетнем возрасте пришел в специализированную секцию. Дебют спортсмена в Кубке мира состоялся чуть больше двух лет назад - в январе-2016 он занял 49-е место в параллельном гигантском слаломе. Вкус первой взрослой победы Дмитрий познал в январе 2018 года в параллельном гигантском слаломе на этапе в Бад-Гаштайне.

Далее был старт на Олимпиаде в Пхенчхане, где наш спортсмен не справился с нервами и занял последнее, 32-е, место в квалификации. Но отдадим должное упорству молодого парня. За год Логинов совершил головокружительный взлет и теперь является законным "королем" в своей любимой дисциплине.

Кроме Дмитрия отметим успех сноубордистки Натальи Соболевой, которая в женском параллельном гигантском слаломе стала второй.

В финальном заезде Соболева уступила немке Селине Йорг.

В заезде за "бронзу" россиянка Милена Быкова проиграла швейцарской спортсменке Жени Ладине 0,37 секунды.

Комментируя свой результат в эфире канала "Матч ТВ", Соболева особо отметила поддержку брата Андрея (член мужской сборной России по сноуборду) во время решающих заездов:

- Мы с Андреем поддерживаем и переживаем друг за друга. Когда я проходила в полуфинал, настраивал меня перед заездом. Рада, что у меня все получилось здесь, на главном старте сезона. Теперь для меня эта медаль - самая значимая и дорогая в карьере.

Напомним, что на мировой чемпионат в США в состав сборной России по сноуборду вошли 16 спортсменов.

16 человек отправились в составе сборной России по сноуборду на чемпионат мира в США

В параллельных дисциплинах это: Дмитрий Логинов, Вик Уайлд, Андрей Соболев, Дмитрий Сарсембаев, Наталья Соболева, Милена Быкова, Елизавета Салихова, Мария Валова;

В сноуборд-кроссе: Кристина Пауль, Даниил Дильман, Мария Васнецова и Юлия Лаптева.

В акробатических дисциплинах: Никита Автанеев (хаф-пайп), Михаил Матвеев, Влад Хадарин, Екатерина Косова (слоуп-стайл и биг-эйр).

8 февраля спортсмены определят лучших в хаф-пайпе, а 10 февраля состоятся финалы в слоуп-стайле.