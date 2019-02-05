"Спартак" снова сыграл вничью со словенским клубом

Российские футбольные клубы продолжают подготовку к весенней части сезона. Главным событием вторника стал матч "Спартака" против словенского "Марибора".

"Красно-белые" впечатлили на предыдущем сборе в Катаре, где команда Олега Кононова в одну калитку выиграла товарищеский турнир. В Дохе, напомним, спартаковцы обыграли "Локомотив", "Зенит" и "Ростов" с общим счетом 9:1. И эксперты, глядя на столь мощный футбол в их исполнении, даже слегка запаниковали. Дескать, не рановато ли команда выходит на пик формы.

На самом деле ни о каком "пике", разумеется, речь посредине зимы не идет. В Дохе Олег Кононов активно использовал ротацию состава, и большинство футболистов больше тайма в одном матче на поле не проводили. Соответственно, выглядели относительно свежо. Теперь команда работает в Турции, и акценты подготовки смещаются.

Ничьей 1:1 закончились и оба предыдущих матча со словенцами

- Сбор направлен на более интенсивную работу в малых группах. Запланировано больше индивидуальных тактических заданий. Активнее отрабатываем командные взаимодействия и построения при атаке и при отборе мяча. А еще намерены уделить большое внимание работе над всеми видами стандартных положений - так описал задачи сбора в интервью пресс-службе "Спартака" Олег Кононов.

По словам главного тренера "красно-белых", теперь игровое время ребят будет возрастать. Матч с "Марибором", первый в череде турецких спаррингов, стал тому подтверждением. В перерыве тренерский штаб произвел только шесть замен, включая вратарскую позицию. А Джикия, Рассказов и Ханни в конечном итоге вообще провели на поле все 90 минут. О самом матче много говорить смысла нет. "Спартак" бодро начал, и уже на пятой минуте Мельгарехо нанес плотный удар впритирку со штангой, открыв счет. Но достойного продолжения не получилось. Через десять минут Джикия в подкате нарушил правила в своей штрафной, и Дервишевич с пенальти восстановил равенство - 1:1. До перерыва спартаковцы смотрелись получше, владели территорией. Но защита словенцев с угрозами справлялась без особых хлопот. Ну а второй тайм скорее можно занести в актив "Марибору". К комбинационной игре "Спартака" претензий пока хватает. А светлым пятном этого отрезка стало попадание Ханни в штангу.

Счет 1:1 продержался до финального свистка, и тут уже впору говорить о забавном совпадении. Ровно так же закончились оба противостояния "Спартака" и "Марибора" в групповом этапе Лиги чемпионов образца 2017 года. Тогда по большому счету именно потери очков в играх со словенцами стоили "красно-белым" места в плей-офф. Сейчас ничья куда менее фатальна. Она всего лишь прервала победную серию команды на зимних сборах.