США обвинили Россию и Китай в систематическом нарушении правил ВТО

Соединенные Штаты обвинили Россию в растущем протекционизме и дискриминационной торговой практике, препятствующих доступу американских товаров и услуг на российский рынок, а также в несоответствии ряда новых мер поддержки экспорта обязательствам во Всемирной торговой организации (ВТО).

Несмотря на усиливающиеся с 2012 года претензии, США подали лишь один иск против России в ВТО. Фото: REUTERS

Об этом говорится в специальном ежегодном докладе аппарата торгового представителя США на международных переговорах (USTR) о том, как Россия выполняет свои обязательства перед ВТО (документ представляется в конгресс США). Одновременно выпущен аналогичный доклад по Китаю - у обеих стран, по мнению USTR, много общего: они представляют "уникальные и серьезные угрозы членам ВТО и многосторонней торговой системе, в основном из-за их неспособности проводить открытую, рыночно ориентированную политику".

"Экспорт в Россию остается сложной задачей, - говорится в докладе. - США продолжают внимательно следить за исполнением Россией тарифных обязательств, но, похоже, наибольшие барьеры в торговле создают нетарифные меры". В качестве одного из примеров приводятся требования к криптографической защите, которые ограничивают поставки электроники из США.

По оценке USTR, Россия и Китай представляют "уникальные и серьезные" угрозы членам ВТО, однако сами США все чаще критикуются за нарушения ее правил

USTR отмечает как негативные тенденции растущую локализацию товаров и услуг в России, расширение прямого и скрытого субсидирования местных компаний, прежде всего госкорпораций, появление новых сборов и т.д. Более того, сама политика импортозамещения представлена как противоречащая правилам ВТО, отмечает ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Пахомов. Также выражаются определенные озабоченности на счет соответствия обязательствам в ВТО деятельности России в Евразийском экономическом союзе.

Традиционно американская сторона обращает пристальное внимание на выполнение Россией своих обязательств в областях, представляющих наибольший коммерческий интерес для компаний США: санитарные и фитосанитарные меры, охрана прав интеллектуальной собственности, правительственные закупки, практика лицензирования импорта и пр. Здесь существуют многочисленные и формально обоснованные претензии США по поводу применяемых в России мер, говорит Пахомов.

Однако несмотря на постоянные претензии к России с момента ее присоединения к ВТО (2012 год), США практически не предъявляли к ней иски в рамках Органа по разрешению споров этой организации. У России с США на этой площадке пока только два (и при этом взаимосвязанных) спора - в прошлом году РФ подала иск против американских пошлин на сталь и алюминий (такие же иски подали еще семь стран, а также ЕС), а США оспорили в ВТО ответные российские пошлины на американскую технику и инструменты. "Отчасти такую ситуацию можно объяснить невысоким объемом экспорта американской продукции и инвестиций на российский рынок, - объясняет Пахомов. - Так, в рейтинге торговых партнеров США Россия находится в конце третьего десятка". Для сравнения: в ВТО находятся 15 исков Китая к США и 23 иска США к Китаю. Впрочем, дело не только в объемах взаимной торговли, но и в гораздо более длительной истории их взаимоотношений в рамках ВТО - Китай участвует в организации с 2001 года.

В докладе отмечается и ряд позитивных моментов, связанных с реализацией мер по имплементации обязательств ВТО в России. "В целом, однако, настораживает его жесткий тон, который в качестве основного вывода подчеркивает, что Россия не оправдала ожиданий стран - членов ВТО и представляет угрозу для многосторонней торговой системы, - говорит Пахомов. - Также отмечается, что Россия отошла от реформ, направленных на развитие открытой и рыночно ориентированной экономики, что было зафиксировано в ее обязательствах по присоединению к ВТО".

Сами США в последние годы подвергаются все большей критике за нарушение норм и правил ВТО, отмечает профессор НИУ "Высшая школа экономики" и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский. Нужно внимательно изучить конкретные претензии США прежде чем давать им оценку, говорит он.