США обвинили Россию в нарушении норм ВТО

США считают, что отход России от правил открытости рынков ВТО устанавливает барьеры на пути экспорта американских товаров и услуг, об этом говорится в отчете торгового представителя США о выполнении Россией обязательств в рамках ВТО.

Однако нарушений со стороны России пока не зафиксировано. В отчете говорится, что если Соединенные Штаты обнаружат, что Россия действует не в соответствии со своими обязательствами по ВТО, то к нашей стране будут применены соответствующие меры. Эти меры будут направлены на то, чтобы сохранить рынки России открытыми для товаров из США.

Опасения США вызывает взятый Россией курс на импортозамещение и поддержка местных производителей. А также отсутствие диалога между странами.