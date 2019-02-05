Чем больше усилий Испания прикладывает для спасения мигрантов в Средиземном море, тем больше нелегалов гибнет во время попытки добраться до побережья пиренейского королевства. К такому выводу пришли представители сил государственной безопасности, проанализировав статистические данные и отчеты правозащитных организаций за 2018 год.

Так, в июне, когда Испания только развернула "средства для обнаружения, оказания помощи и приема мигрантов", в море утонуло гораздо меньше людей, чем в ноябре и декабре, когда операция шла полным ходом. Парадокс объясняется тем, что преступные группировки, организующие отправку людей с африканского побережья в Европу, стали заправлять свои суда только наполовину, с расчетом, что к моменту, когда закончится топливо, нелегалов уже обнаружат и подберут корабли береговой охраны Испании или команды правозащитных организаций. К тому же используются ветхие суда, которые все равно не смогли бы преодолеть весь путь. Это позволяет мафии сделать свой "бизнес" крайне прибыльным, ведь цена за одно место на таком судне начинается от 100 евро, независимо от того, доберутся ли люди до места назначения.

Правительству рекомендуют не публиковать сообщения о том, где береговая охрана подбирает людей

Только в этом году в Испанию прибыли 4104 мигранта - в четыре раза больше, чем за первый месяц 2018 года, хотя в целом поток нелегалов в Европу, по данным Международной организации по миграции, снизился на 17 процентов (6413 человек против 7499. - Прим. ред.). В прошлом году Испания приняла 57 498 нелегальных мигрантов, что в два раза больше 2017 года. 170 человек погибли на этом пути, хотя в МОМ считают, что на самом деле в море утонули свыше 700.

Эксперты рекомендуют правительству отказаться от публикации сообщений о том, где и как береговая охрана подбирает людей в море, что уже вызвало возмущение правозащитников, а также ограничить район спасательных операций водами, находящимися под юрисдикцией пиренейского королевства.

Между тем

Почему Ватикан не приходит на помощь беженцам, терпящим бедствие в средиземноморских водах, - таким вопросом, который все чаще возникает в европейских дискуссиях, на этот раз задается Die Welt. "Это был бы высший класс для духовенства - купить или нанять пару судов и под желто-белым флагом Святого престола отправить в Средиземное море. Ни одно государство не смогло бы чинить препятствия этим кораблям и закрывать им вход в свои порты", - признает издание, напоминая, что еще в 1951 году вышел декрет Папы Пия XII "О морском судоходстве под флагом государства Ватикан".

Именно тогда был учрежден ватиканский судоходный регистр, позволяющий Святому престолу, не имеющему выхода к морю, осуществлять морские перевозки - несмотря на то, что своего флота у Ватикана не осталось с тех пор, как в 1878 году англичанам был продан последний корабль некогда мощной Папской флотилии - паровой корвет "Непорочное зачатие". В годы Второй мировой войны американцы пытались привлечь суда под нейтральным ватиканским флагом для переброски гуманитарной помощи в Европу, однако в то время Святой престол еще не имел права на осуществление таких миссий. И вот за последние почти семьдесят лет, несмотря на морскую "легализацию", Ватикан так и не спустил на воду ни одного корабля.

"В то время как многие государства не хотят предоставлять свой флаг для спасательных судов, судоходный регистр Ватикана мог бы стать выходом. Однако Ватикан не желает включать в него спасателей", - признает портал katholisch.de. Так, прошлым летом к Папе Римскому Франциску лично обратился капитан спасательного судна Lifeline Клаус-Петер Райш с просьбой помочь с его регистрацией. В июне 2018 года капитан взял на борт несколько сотен беженцев, терпевших бедствие у ливийских берегов. Однако ни Италия, ни Мальта, ни Голландия, под чьим флагом оно вело патруль, не соглашались принять ливийцев. Ответ из града Святого Петра, переданный через апостольскую нунциатуру (посольскую миссию Ватикана) в Германии, попал в СМИ. "К сожалению, вынуждены сообщить, что мы не можем удовлетворить Вашу просьбу, поскольку Ваше судно не имеет фактического отношения к государству Ватикан, и Святой престол не может распространить на него свою ответственность - равно как обеспечить неприкосновенность экипажа и пассажиров", - гласило письмо. Впрочем, подписавший его прелат обещал включить и капитана, и его миссию, и всех людей на корабле "в свои молитвы".

Подготовила Екатерина Забродина

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"