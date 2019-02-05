Такси в Италии считается одним из самых дорогих в Европе, при этом тарифы на проезд могут радикально отличаться от региона к региону. Посадка и первые три километра стоят в среднем от 2 до 12 евро. Вызвать такси по телефону - значит приплюсовать к счету 1-2 евро.

Самые дорогие в этом плане города Рим, Милан, Палермо, Падуя и Венеция. Венецианское водное такси бьет все рекорды - заказ по телефону стоит плюс 4 евро к сумме проезда, а передвижение по городу обойдется от 50 евро. Особенность итальянского таксомоторного рынка состоит в том, что число лицензий, необходимых каждому водителю, жестко ограничено властями, и может обойтись таксисту от 180 до 200 тысяч евро в зависимости от города. Именно поэтому итальянские таксисты крайне ревностно и агрессивно относятся к новым игрокам на рынке, таким как Uber , против которого они устроили всеобщее "восстание", оккупировав улицы крупных городов. В итоге суд принял решение о незаконности приложения по вызову такси Uber из-за несправедливой конкуренции, обязав компанию в течение 10 дней прекратить деятельность в Италии, либо выплатить властям неустойку в 10 тысяч евро в день или 3,5 миллиона евро в год.

Извоз по-итальянски имеет свои особенности, которые полезно знать несведущим туристам. Нельзя поддаваться на призывные возгласы "Такси! Такси!" в аэропорту или возле достопримечательностей. За поездку на машине частников предусмотрен штраф от 500 до 800 евро. Официальное такси легко распознать по "шашечкам", номеру на боковой двери и надписи Servizio Pubblico. В официальные такси установлены счетчики, а кроме того, специальная табличка расскажет о тарифах на нескольких языках.